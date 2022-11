Mostra di Banksy a Trieste: visite guidate, laboratori, orari speciali, offerte per le scuole

Anche il Salone degli Incanti, in Riva Nazario 1 a Trieste, si prepara ad accogliere una mostra non autorizzata di Banksy, “The Great Communicator (Unauthorized exhibition)”, che sarà visitabile dal 25 novembre al 10 aprile 2023.

Sarà aperta tutti i giorni della settimana. Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20, il venerdì e la domenica dalle 9 alle 21 mentre il sabato fino alle 22. La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra. Sono previste aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie e pasquali, con orari speciali. Per tutte le informazioni e prenotazioni i visitatori possono chiamare il numero 338-4962409 oppure scrivere un’email a infomostrabanksy@promoturismo.fvg.it.

Il biglietto d’entrata costa 14 euro. Possono avere un biglietto ridotto le persone con meno di 25 o con più di 65 anni, gli universitari esibendo un tesserino, i possessori di FVGcard, le forze dell’ordine, gli insegnanti e le guide turistiche. L’entrata è gratuita per i bambini fino ai 5 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori e i giornalisti iscritti all’ordine.

È disponibile anche un biglietto d’entrata con visita guidata, al costo di 24 euro. Le visite si svolgono ogni venerdì (alle 15 e alle 17), sabato (dalle 10 alle 18, con partenza ogni 2 ore e alle 19.30) e la domenica (dalle 10 alle 18, sempre ogni 2 ore). Sono previste delle visite guidate anche nei giorni di apertura straordinaria. Ogni domenica alle 11.30 e alle 15.30 ci sono delle visite guidate speciali, dedicate ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. Per lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, è necessario concordare in anticipo scrivendo un’email.

In caso di gruppo (da 11 a 30 persone), oltre a offerte sul biglietto d’entrata, è possibile prenotare delle visite guidate della durata di un’ora e mezza. Sono previste offerte anche per le scuole. Per informazioni e prenotazioni visitemostrabanksy@gmail.com.

A partire dal 2 dicembre, saranno attivi laboratori per bambini (dai 5 ai 10 anni). Dopo una breve visita guidata della mostra, i piccoli giocheranno con l’arte di Banksy. Vengono proposti tre diversi laboratori, a cura di Didattica dell’arte e Arteventi. “Me with baloon”, sul famoso quadro dell’artista, ogni mercoledì alle 16.30. “Sulle tracce di Banksy” dedicato alla street art, ogni venerdì alle 16.30. “Graffiti for life”, sulla tecnica dello stencil, ogni sabato alle 10.30. I laboratori si possono acquistare sul sito www.turismofvg.it.

Soggiornando per almeno due notti in strutture convenzionate della città di Trieste, si riceve in omaggio la FVGcard che dà diritto all’accesso gratuito alla mostra. Si può richiedere il biglietto alla struttura stessa e l’offerta è valida anche per il soggiorno di gruppi.

La mostra è curata da Gianni Mercurio, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con Madeinar.A.B.