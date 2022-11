venerdì la presentazione

Kleine Berlin, 25 anni di cura e turismo sotterraneo a Trieste

Per celebrare i risultati della fruttuosa valorizzazione è stato realizzato un volume, “25 anni di attività divulgativa storico-culturale presso il ricovero antiaereo «Kleine Berlin». Una storia per immagini”, curato da Franco Gherlizza, Lucio Mircovich, Lino Monaco e Maurizio Radacich, che sarà presentato venerdì alle 17.30, all’interno della Kleine Berlin (via Fabio Severo, ingresso di fronte al n. civico 11)

Giulia Basso