Il comico Bergonzoni al Bobbio di Trieste: “Dipendiamo da ciò che i social impongono. Dobbiamo cambiare strada”

TRIESTE Si intitola “Trascendi e sali” ed è il monologo che riporterà a Trieste, per una sola replica, Alessandro Bergonzoni sabato sera, alle 20.30 al Teatro Orazio Bobbio.

Comico, cabarettista, drammaturgo, scrittore, umorista, attore e paroliere, Bergonzoni non cela una certa gioia all’idea di prepararsi a una tappa triestina nella sua tournée. Come mai?

«Perché la mia prima fidanzata è stata triestina, perché quando sono arrivato per la prima volta col treno ho esclamato: “a Trieste c’è il mare!”. Perché mi piace la sua atmosfera mitteleuropea e il mare che tiene dentro e perché mi ricorda di Marco Cavallo e Franco Basaglia e c’è una statua di Joyce».

Come è nata l’idea di questo monologo?

«Innanzitutto nasce in epoche non sospette quasi a presagire un po’ come una visione, che l’artista deve avere: avvertivo che non potevamo più trasecolare o trasalire ma dovevamo trascendere. Noi siamo legati alle informazioni, alla quotidianità, ai fatti, a tutto quello che i social, i tweet dei politici ci impongono, io chiedo, chiedevo e invoco un cambio di dimensione per potere cambiare strada. Ora più che mai c’è la necessità di guardare dall’alto, di alzarci di più, di salire perché siamo in una buca veramente profonda. Si parla di spiritualità solo quando si parla di chiesa o di religione, non lo si fa quando si parla di politica o economia e i danni sono evidenti».

Tra femminicidi, razzismo, migranti e molto altro, il pubblico riuscirà a trovare la forza di ridere?

«La gente ride tantissimo ogni sera. La comicità è un ingrediente surreale e metafisico che fa parte della mia poetica. Qualcuno mi dice che è uno spettacolo meraviglioso perché si pensa e si ride: questa per me è un’offesa perché sarebbe come dire “sei una persona fantastica perché mentre muovi la bocca parli”. Noi facciamo tutto “contemporaneaMENTRE”, facciamo arte contemporanea, ‘la danza del mentre’.

Facciamo tutti più cose allo stesso tempo e a me piace che il pubblico esca distrutto per poter ricostruirsi dopo una cavalcata di un’ora e tre quarti in cui veramente se l’è giocata e io mi metto in relazione con loro. Non c’è un muro tra noi, non c’è nemmeno quando sono in una classe a raccontare della vita o quando lo faccio nelle prigioni o negli ospedali. Guai tirare su quel muro».

Nei suoi lavori fa un uso mirabile della lingua italiana senza mai creare un distacco o abbassando troppo il livello. Come si fa?

«La parola chiave è “stupore” come i pori della pelle. Noi abbiamo una pelle che ci difende dal resto del pianeta, ci divide. Per usare la lingua italiana devi abbattere questo confine e farti penetrare, abitare ed essere abitato. A quel punto la ricerca di anni e anni ti porta a non usare la lingua e basta, ma il pensiero che sottostà alla lingua italiana».

Lei si sente spesso dire “giocoliere della parola”...

«Spero di essere un giocoliere del pensiero, senza il quale la parola non ha anima, non ha vita. Non passa quella affezione che fa sì che il linguaggio cambi e sia inclusivo soprattutto oggi in cui le parole “inclusione” o “altro” sono alla berlina perché tutti vogliamo difenderci oppure attaccare e non ci ricordiamo della terza fase che è quella dell’accogliere. Si deve uscire dai canoni della lingua e usare la fantasia, l’immaginazione e la visione, senza le quali un artista, non esiste. Cominciamo a capire cosa ci raccontano le parole. Ci chiedono una metamorfosi. Le parole ci dicono già tutto. Poi c’è l’impegno personale degli artisti, che non è un dovere ma per me lo é. Io, se non scendo in piazza, se non manifesto, se non scrivo, se non denuncio, se non partecipo, se non vado nelle carceri, negli ex ospedali psichiatrici e non mi muovo attorno a toccare con mano certe realtà, non mi sento opera».

Scrittura, collaborazione con riviste, radio, televisione, sono tutte attività che garantiscono una libertà d’espressione. Ma come ha fatto a incastonare le sue parole nelle canzoni?

«Queste sono tutte arti, fatta eccezione per la televisione dove vado sempre meno. Amo la radio, i giornali e le scuole. Ma amo anche le canzoni, quella di Piero Pelù “Bomba Boomerang” nasce dalla mia convinzione che tutte le bombe che la gente mandava tornassero indietro. Quella per Gaetano Curreri era più intimista. Ho fatto dei cammeo per il cinema per il Pinocchio di Benigni o per Quijote di Mimmo Paladino. Vorrei potere scrivere ancora un libro di poesia, ma tutto questo fa parte della stessa arte».

Lei ha vinto il Premio nazionale Cultura della Pace in un anno in cui stiamo assistendo quotidianamente a immagini di guerra.

«L’ho dedicato agli invisibili delle carceri e ai morti per mare. Sono loro che meriterebbero il premio per la pace. Non riesco a capire perché le persone abbiano questa necessità atavica di fare la guerra. Per motivi economici, certo, e per la supremazia del più forte. È bastato l’altro giorno un dubbio che ci fosse stata una bomba russa in un confine polacco a fare scattare due politici italiani che hanno twittato una nuova dichiarazione di guerra. Allora si può capire perché ero felice di essere a un incontro con studenti, in mezzo all’arte in quel momento. Come faccio a non abituarmi alle immagini di guerra? Devo prima di tutto ribellarmi e imparare da me stesso. Trovare una pace e distribuirla, raccontarla ovunque vada, anche nei teatri».