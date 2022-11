Al teatro Rossetti di Trieste debutta “Sette spose per sette fratelli”. Baz: «La persona giusta si trova online»

TRIESTE La stagione del Rossetti prosegue con un classico del cinema musicale come “Sette spose per sette fratelli” che da venerdì a domenica farà tappa in città. Il film del 1954, arrivato a teatro nel 1978 con lo stesso titolo, sta ora girando l’Italia con un allestimento che conta sulla traduzione di Michele Renzullo, la regia e le coreografie di Luciano Cannito, la direzione musicale di Peppe Vessicchio e due protagonisti famosi come Diana Del Bufalo e Marco Bazzoni, in arte Baz. Saranno loro a dare vita a Adam Pontipee e Milly, la prima delle sette coppie del titolo a convolare a nozze.

Baz, come è avvenuto il suo ingresso nel mondo del musical?

«La prima volta mi avevano segnalato alla produzione. Sono venuti a vedermi e mi hanno chiamato per “Alice nel paese delle meraviglie”. In questo caso il regista ha pensato che potevo essere l’Adam che aveva in mente e il maestro Vessicchio ha confermato che andavo bene quando mi ha sentito cantare».

Come sta andando la tournée?

«Benissimo è un musical brillante che dà spazio alla recitazione e al canto ma anche alla comicità».

Come si trova un comico, che lavora spesso sull’improvvisazione, a portare in scena a teatro un testo scritto da Lawrence Kasha e David Landay più di quarant’anni fa?

«Mi diverto molto anche perché Cannito, il regista, mi ha lasciato abbastanza libertà, nei momenti comici, di ritagliarmi qualche momento in cui inserire qualcosa di mio. Sia io che Diana siamo stati scelti per dare una veste nuova a un grande classico che presentiamo con delle scene e dei costumi bellissimi in un allestimento molto bello».

Televisione, cinema, teatro, dove si sente più realizzato?

«Sicuramente su un palcoscenico. Faccio tutte le altre cose molto volentieri, sono linguaggi diversi, che affronto sempre dal punto di vista di un comico».

Ora è in libreria il suo nuovo romanzo “Con le infradito in discesa” e tutti i giorni conduce un programma in una radio nazionale. Dove trova il tempo per fare tutto?

«Non lo so. Negli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciare ai live e così ho scritto. La radio è l’unica cosa che non abbiamo fermato mai. È servita a noi per mantenere una finestra sul mondo e per sentire l’affetto degli ascoltatori, ma ci siamo anche resi conto che i nostri abituali ascoltatori, che ci seguivano dalla macchina, allora non potevano più uscire e solo ora stiamo tornando alla normalità. Quello radiofonico è un impegno grossissimo. Non puoi mancare, sei in onda tutti i giorni. Io faccio un morning show e devo alzarmi presto anche se ho fatto teatro ma lo faccio molto volentieri».

Come è finito a studiare canto con Seth Riggs, l’insegnante di Madonna e Michael Jackson?

«Sono andato in America per un periodo. Non conoscendo bene la lingua ho iniziato con lezioni di canto. Per me era incredibile anche solo parlare con uno così. Mi raccontava gli aneddoti di quando ha lavorato con Pavarotti e molti altri. Mi ha insegnato a non preoccuparmi se arrivano delle note più alte, perché preoccupandosi è più facile sbagliare, e poi voleva che imparassi il belcanto e non a cantare come gli americani, perché la grande musica è partita dall’Italia».

I sette fratelli scendono dalla montagna e trovano le loro spose. Come si fa oggi a trovare la persona giusta?

«Direi online, ma penso che sarebbe bello poterlo fare di persona ancora oggi».