“Pasolini/Pound. Odi et amo”, in scena due emarginati profetici

TRIESTE. Un evento davvero memorabile dal punto di vista culturale, l’incontro nel 1967 fra due giganti della letteratura e della poesia del Novecento: Pier Paolo Pasolini ed Ezra Pound davanti alle telecamere della Rai. Da qui nasce lo spettacolo “Pasolini/Pound. Odi et amo” scritto e diretto da Leonardo Petrillo e interpretato da Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero, che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha prodotto nell’ambito del progetto regionale “Pasolini 100”, a celebrazione del centenario della nascita del grande intellettuale di Casarsa e che da oggi a domenica va in scena alla Sala Bartoli.

Dalla testimonianza di Vanni Ronsisvalle - inviato speciale e caporedattore della cultura del Tg1 che ebbe l’idea di realizzare questa intervista - Leonardo Petrillo ha ricostruito anche il dietro le quinte di quanto accaduto nell’ottobre del 1967, quando Ezra Pound venne intervistato nella sua casa di Calle Querini a Venezia da Pasolini: il “poeta emarginato” e l’intellettuale più eretico del comunismo italiano.

«Due outsider, due profetici visionari - dice Petrillo – accomunati dalla scelta di mettersi in gioco in prima persona senza risparmiarsi, e di farlo in quella televisione che Pasolini considerava di una “stupidità delittuosa, un mezzo di spaventoso regresso, di genocidio culturale” e che per Pound “come tutti i mezzi di informazione, quando non erano asserviti ai proprietari, lo erano a chi vi inseriva la pubblicità”.

Avevano capito entrambi, con visionaria lucidità, che dietro la maschera del progresso un nuovo potere omologante era pronto a cancellare le diversità e le identità per sostituirle con valori falsi e alienanti. Che la vita di uomini e donne poteva essere ridotta a fiction e regolata solo dalle leggi del commercio.

Un’intervista che pochi conoscono e che fece bene a entrambi: Pound interruppe il lungo periodo del “tempus tacendi” che aveva iniziato nel 1958, al suo rientro in Italia dal manicomio criminale; Pasolini dopo quell’incontro, iniziò la bellissima stagione da lucido e profetico polemista; morirono 5 e 8 anni dopo quella registrazione. Anche ora non sono lontani, sepolti a 100 km di distanza a Casarsa della Delizia e a Venezia».

Lo spettacolo si divide in tre momenti. Il primo con Jacopo Venturiero e Maria Grazia Plos che interpretano il giovane Vanni Ronsisvalle e la donna di Pound, Olga Rudge, nella casa di Ezra Pound in Calle Querini a Venezia, in attesa dell’arrivo di Pasolini. Mentre i due stanno ultimando i preparativi per l’intervista, si raccontano divertenti aneddoti.

Un secondo momento vede la proiezione di alcuni stralci dell’intervista inframmezzati dagli interventi degli attori che la commentano, mentre vengono proiettate le fotografie del backstage dell’intervista di Vittorugo Contino. Un terzo e ultimo momento sarà un mosaico delle parole dei due poeti. Due universi distanti per politica, età e letteratura, ma con lo stesso amore per la tradizione, la cultura popolare, la musica, la natura e quella poesia, che non conosce diversità fra gli uomini.

Il pubblico sarà accolto a teatro da una mostra fotografica a cura di Francesca Barbi Marinetti: “Pasolini Pound scatti da un intervista” che raccoglie gli scatti di Vittorugo Contini realizzati durante l’intervista e uno schizzo di Pound che Pasolini realizzò nella medesima occasione.

Giovedì 17 novembre alle 17.30 alla Sala Bartoli si terrà la conversazione “Pasolini/Pund. Odi et amo: come nasce uno spettacolo” con Leonardo Petrillo, Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo invece va in scena martedì 15 novembre alle 19.30, e in replica fino a domenica 20 novembre alle 17. Di martedì e venerdì lo spettacolo inizia alle 19.30, gli altri giorni alle 21.