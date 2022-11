Tra stole di pelliccia e i fiori gialli della gelosia: al teatro Verdi di Trieste torna il pubblico del gala

TRIESTE La prima delle prime. Il Teatro Verdi ha ufficialmente aperto la sua nuova stagione con una sontuosa serata di gala ieri sera. Fiori gialli, simbolicamente collegati alla gelosia, tematica dominante nell’ Otello alternati a bianco e tanto verde hanno dominato il foyer teatro, accogliendo con eleganza gli ospiti.

Niente più limitazioni in sala e abolito l’uso delle mascherine, il pubblico è ritornato a teatro onorando questa apertura tra eleganza e bon ton. Sorridente il sovrintendente Giuliano Polo che ha spiegato: «Mi aspetto che sia un bellissimo spettacolo perché siamo riusciti a mettere in piedi una compagnia di livello internazionale con un grande direttore d’orchestra come Daniel Oren. Il teatro stasera è affollato e la stagione sta riscuotendo un grande interesse da parte del pubblico. Abbiamo incrementato in maniera significativa gli abbonamenti rispetto alla stagione precedente e ora non resta che attendere i giudizi su “Otello” ma ho grande fiducia che questa versione sarà molto apprezzata».

Un “Otello” umano e sofferente apre la stagione al Verdi di Trieste nel segno di Oren Patrizia Ferialdi 05 Novembre 2022 lo spettacoloPatrizia Ferialdi

E il sovrintendente, nel 2022 ha aperto ben due stagioni, considerando che la precedente, causa pandemia, era partita lo scorso gennaio: «Questa stagione vuole essere attraente per un pubblico molto ampio. L’ultima stagione l’abbiamo inaugurata con una novità, una prima mondiale, e ora torniamo alla tradizione e al repertori classico. Abbiamo avuto questa occasione, abbiamo scelto con il maestro Oren di fare questa scommessa perché abbiamo a disposizione delle voci di livello per entrambe i cast e ora vediamo cosa ne penserà il pubblico», ha concluso il sovrintendente Polo.

Elegante nel foyer, il sindaco Roberto Dipiazza non ha nascosto la sua gioia per il ritorno di Oren sul podio: «Daniel - ha detto - è stato l’unico in grado di fare uscire il pubblico dai palchi per gli applausi, lui riesce a tirare fuori dall’orchestra delle cose incredibili. Abbiamo passato del tempo insieme e abbiamo pianificato belle cose». Dipiazza era accompagnato dal vicesindaco, Serena Tonel, in lungo e blu.

L’assessore Fabio Scoccimarro, il presidente del Rossetti, Francesco Granbassi e il segretario generale della Fondazione CRTrieste Paolo Santangelo sono solo tre esempi dell’eleganza declinata al maschile che ha dominato la serata. Sono stati soprattutto gli uomini a distinguersi, tra papillon, mantelle o giacche di Versace.

E le donne? Ha vinto la praticità unita alla semplicità. Incantevole Giulia Bernardi, avvolta in un abito in pizzo con una stola di pelliccia, ma anche qualche giovane, che ha scelto la prima dell’opera per presentarsi in lungo, con scollature generose, aiutate anche dalle temperature miti del periodo. La marchesa Etta Carignani ha scelto il nero e l’argento, per questa prima, mentre la presidente del Teatro Stabile Sloveno, Breda Pahor ha scelto l’oro.

Rosso passione e nero, invece, per la presidente dell’associazione Amici della Lirica, Elisabetta d’Erme. E poi paillettes, velluto, seta e fantasie geometriche hanno dominato il foyer. Raggiante anche il vice presidente della fondazione, Andrea Melon. Per lui, «è una gioia tornare a respirare l’atmosfera festosa del foyer. Finalmente una prima di stagione che viene accolta da un teatro quasi tutto esaurito, dopo gli ultimi due anni in cui le limitazioni per il contenimento della pandemia ci consentivano di aprire solo per un numero limitato di spettatori». Puntualissimi, alle 20.30 tutti hanno guadagnato i loro posti in sala, pronti per l’inno nazionale, un primo assaggio della bacchetta di Oren.