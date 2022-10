Fabio Troiano al Rossetti di Trieste si interroga sull’amore con “Il Dio bambino”

TRIESTE Va in scena per la stagione di Sala Bartoli daL 28 al 30 ottobre “Il Dio bambino” di Sandro Luporini e Giorgio Gaber ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Un testo contemporaneo e ironico interpretato da Fabio Troiano e diretto da Giorgio Gallione.

Scritto nel 1993 da Gaber e Luporini, il monologo prosegue e approfondisce il particolare percorso teatrale del Gaber di quegli anni. È un esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, e racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su un percorso di formazione, un uomo che cerca di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza. Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza, la sua presunta virilità. Nel dio bambino è la nascita di un figlio a far ritrovare al protagonista il senso del proprio agire, tra lampi di autoironia e umorismo. A trent’anni di distanza, “Il dio bambino” rimane un testo di grande forza e attualità, cinico ma commovente. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia. La regia è di Giorgio Gallione, che per questa nuova impresa collabora con un artista versatile e carismatico come Fabio Troiano.

Lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto in cui tutti trovano un riferimento. La regia valorizza quest’attualità e l’empatia del testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti.

Il tema attorno a cui tutto si articola, è dunque la “crescita” del protagonista che deve decidere se rimanere un eterno bambino o assumersi un ruolo adulto e le conseguenti responsabilità: la pietra di paragone per verificare quest’evoluzione non può che essere una figura di donna, un essere tanto simile, eppure tanto diverso nel confronto.

Ne esce un’indagine profonda, mai autoassolutoria e molto divertente dell’uomo contemporaneo, posto al centro di un teatro disturbante e contemporaneamente molto intrigante e che con ironia stimola a ripensare se stessi.

Lo spettacolo va in scena oggi alle 19.30, replica domani alle 21 e domenica in pomeridiana, alle 17. Per biglietti e prenotazioni e per acquistare nuovi abbonamenti sono disponibili la biglietteria del Politeama Rossetti e gli altri consueti punti vendita, o via internet il sito www.ilrossetti.it. (Informazioni anche al numero del Teatro 040-3593511).

Il lungo sodalizio artistico tra Gaber e Luporini iniziò nei primi anni Sessanta. Frutto della loro collaborazione, oltre ad alcune canzoni, sono alcuni spettacoli di matrice più propriamente teatrale che gli autori hanno “classificato” in due generi: teatro canzone e teatro di evocazione. Appartengono al “teatro canzone” i recital, spettacoli all’epoca innovativi che alternavano canzoni e monologhi, affrontando i più diversi argomenti dalla famiglia alla coscienza individuale, dalla politica alla religione, con l’idea di indurre il pubblico a interrogarsi e riflettere sulla contemporaneità. Il più famoso è senza dubbio “Il Signor G”, del 1970.

Il teatro di evocazione, invece, portava in scena spettacoli in prosa che nell’intento degli autori avevano lo scopo, da parte di un solo attore, di narrare una storia a più personaggi. Tra gli esperimenti più celebri, “Parlami d’amore Mariù (1986), “Il Grigio” (1988) e, appunto, “Il Dio Bambino”.