Il clown russo Slava Polunin nel Salotto Azzurro di Trieste aspettando lo show al Rossetti

TRIESTE Venerdì 28 ottobre alle 12- Slava Polunin, il clown russo creatore di “Slava’s Snowshow” sarà ricevuto nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste.

Il suo pluripremiato show sarà in scena al Politeama Rossetti di Trieste dal 29 marzo al 2 aprile 2023. È uno degli eventi internazionali più attesi, i biglietti sono già in vendita.

Slava, considerato “il miglior clown del mondo”, dice del suo linguaggio scenico: «È un teatro che nasce inesorabilmente dai sogni e dalle fiabe (…) che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà».

Lo Slava’s Snowshow è un sunto della sua creatività e raccoglie gli sketch, le creazioni e le gag più famose, a partire da Asisyai, il suo primo, buffo personaggio. Le parole non bastano per restituire l’incanto di uno spettacolo fatto di poesia, scherzi, nostalgie, risate, numeri sorprendenti e un’incredibile, spontanea e travolgente partecipazione.

È un’esperienza immersiva, adatta a giovani e adulti che, dimenticando ruolo, età, convenzioni sociali, si ritrovano alla fine a divertirsi assieme, a fare a palle di neve e a giocare liberi in mezzo alla platea. Il segreto di questo incantesimo è nel talento di Slava: nasce a Novosil, una piccola città russa, e trascorre l’infanzia a costruire case sugli alberi e paesi di neve in cui giocare.

Così la sua fantasia cresce libera e quando vede in televisione i grandi clown e mimi, decide di seguirne la strada. Nel 1979 fonda la propria Compagnia, nel 1988 arriva a Londra dove è consacrato da un trionfale successo, nel 1989 gira l’Europa con “The Mir (Peace) Caravan”, una carovana di clown e artisti di diversi Paesi. Nel 1993 nasce lo Snowshow e prende il via un tour mondiale che potrebbe non finire mai.