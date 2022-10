Premio Caraian per la musica, vincono Emma Castellano e Marija Basta

TRIESTE Sono l’arpista friulana Emma Castellano, nata a Latisana nel 2004 e attualmente in fase di perfezionamento al Conservatorio Tartini di Trieste, e la 25enne arpista serba Marija Basta, che ha ricevuto anche il Premio Speciale Soroptimist “Maria Paulin Zocconi” per la miglior interpretazione di un brano virtuosistico, le due vincitrici ex aequo della 35^ edizione del Premio Caraian per la musica, come sempre organizzato dalla Fondazione Lilian Caraian, in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste e il Conservatorio Tomadini di Udine, con il sostegno del Rotary Club Trieste, del Soroptimist Club di Trieste, della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali e con il contributo offerto dalla prof. Maria Luisa Salvini.

Il terzo premio è andato all’arpista campana Myriam Genito, nata a Benevento nel 2000, diplomata in arpa al Tartini.

Dedicata all’Arpa, l’edizione 2022 ha registrato la partecipazione di giovani musiciste legate al Friuli Venezia Giulia da vincoli di nascita, residenza o per ragioni di studio, e giungerà a conclusione nella serata di domani, mercoledì 26 ottobre, con il festoso Concerto delle vincitrici in programma alle 20.30 nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste (via Ghega 12), con ingresso liberamente aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Replica del concerto lunedì 31 ottobre alle 18, al Conservatorio Tomadini di Udine, mentre un ulteriore appuntamento è previsto nel mese di dicembre, presso il Rotary Club Trieste.