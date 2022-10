il libro

Boralevi: «Magnifica creatura sono i sogni e i desideri che ognuno si porta dentro»

Al Circolo della Stampa di Trieste martedì la presentazione dell’ultimo romanzo (La nave di Teseo) in dialogo con Rossana Illy. L’autrice: «Storia nata per diventare fiction, ma non avrà un seguito»

Giovanna Pastega