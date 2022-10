Barbacan Produce torna domenica a Trieste con Carla Movia e CollAge d’or

TRIESTE "Barbacan Produce", edizione numero 35, scalda i motori e si prepara a tornare domenica prossima, dalle 10.30 alle 18.30. La fiera del design, dell’artigianato e della creatività, si svolgerà come sempre in piazza Barbacan e dintorni, e in questi giorni sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione si stanno svelando i nomi e l’oggettistica che sarà presentata, e messa in vendita, dai vari partecipanti.

Ci saranno, tra gli altri, i gioielli che crea Carla Movia, frutto di una ricerca tra l’uso di tecniche antiche e forme e concetti contemporanei, CollAge d’or, con pezzi unici, creati con riviste vintage e moderne, o "Il giardino di Erika" che a Bagnoli della Rosandra produce miele, erbe officinali e tinge a mano tessuti naturali.

Ma la lista è davvero lunga e comprende ben 80 espositori. Tutti i nomi sono pubblicati sui canali social e i prodotti proposti riguardano: cosmesi naturale, arredamento, knitting, gioielli, accessori, libri, abbigliamento, spezie, illustrazioni, stampe, pitture, dolci e tante altre idee. Un tripudio di colori e materiali diversi, non solo esposti ma anche raccontati da chi li realizza con passione e fantasia.

E tra le proposte trova spazio spesso anche il riciclo creativo, nell’ottica di un’economia circolare dove anche gli scarti diventano una risorsa da utilizzare e valorizzare. C’è chi ha già preso parte all’iniziativa e torna con entusiasmo per l’appuntamento ormai consolidato, e chi si presenta per la prima volta, con l'obiettivo di catturare l’attenzione del pubblico triestino, oltre ai turisti che puntualmente fanno shopping tra i vari spazi, disposti nelle piazze e nelle viette della zona.

Il bando per candidarsi a partecipare è scaduto il 17 settembre, poi, come sempre, è stata effettuata una selezione, tra le tantissime richieste pervenute, tra hobbisti, titolari di negozi o artigiani. Molti arriveranno, anche questa volta, da fuori Trieste. La procedura, per ogni data, è la stessa, serve completare un form presente sito dell’evento e quindi attendere la chiusura del bando, per capire se la domanda è stata scelta. Spetta poi a ogni singolo espositore allestire la propria postazione direttamente nel punto stabilito, in base alle semplici regole fornite dall’organizzazione.

Il mercato di "Barbacan Produce" viene promosso quattro volte l’anno, dopo la data di ottobre, la prossima sarà domenica 11 dicembre. Quest'anno s è già svolto domenica 24 aprile e domenica 19 giugno, con un'edizione serale.

Chi desidera partecipare all’ultimo evento dell’anno, a dicembre appunto, può visionare nel dettaglio il regolamento, pubblicato sempre sul sito ufficiale della manifestazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA