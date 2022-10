Tre giorni di eventi gratuiti per festeggiare il compleanno dell’Hangar Teatri di Trieste

TRIESTE Hangar Teatri apre la stagione con tre giorni di eventi gratuiti per festeggiare assieme alla città i cinque anni dall’apertura del Teatro.

Il 9 ottobre 2017 nasce a Trieste l’Hangar Teatri: un teatro da 100 posti, con due sale adiacenti, immerso tra alte palazzine e con una particolarità che lo contraddistingue: le facciate sono di color vinaccia. L’edificio composto da un solo piano, un tempo era una carrozzeria in stato di degrado, con pezzi di motore abbondanti, oli inquinanti e molta sporcizia. Così un gruppo di persone hanno deciso di riqualificarlo e dargli nuova vita.

La struttura è stata resa eco-friendly, sicura e accessibile a tutti. Da ottobre a maggio ospita artisti nazionali e internazionali, promuove corsi di teatro e yoga, intrattiene il pubblico con incontri divulgativi e spettacoli di danza e di teatro.

Il sipario si apre venerdì 7 ottobre con un weekend dedicato alla città. Per tre giorni da venerdì 7 a domenica 9 ottobre i locali di Hangar Teatri saranno aperti al pubblico, completamente trasformati, e al loro interno si succederanno una serie di eventi e attività per adulti e bambini tutti a ingresso gratuito.

La sala principale, il teatro, sarà dedicata alla natura e alla sua bellezza, condividendo l’attenzione mondiale sulla tutela e sulla protezione dell’ambiente. Venerdì 7 ottobre alle ore 19.00 verrà inaugurata l’installazione intitolata “Il giardino nel teatro” a cura dell’artista triestina Paola Pisani e la mostra fotografica “Trieste su foglia” dell’artista Lucio Pastore. Il teatro sarà completamente ricoperto di piante, arbusti, fiori e un albero di melograno svetterà al centro del palcoscenico in segno di buon augurio per la prossima Stagione artistica intitolata, appunto, “Stagione dei melograni”. A seguire alle ore 20.00 in un'altra sala sarà presentato in prima visione il documentario, a cura di Hangar Teatri, “Frazione di Mondo Nuovo” dedicato al rione che ospita il teatro. La serata si chiuderà alle ore 21.00 con il concerto di Iztok Koren, membro del trio folk sloveno Širom.

Sabato a partire dalle ore 16.00 si terranno due laboratori dedicati ai più piccoli dai 4 anni in su: il primo, tenuto da Ilaria Santostefano, tratterà dei tardigradi minuscoli animaletti in grado di sopravvivere negli ambienti più ostili; il secondo, a cura di Piero Guglielmino, sarà dedicato alla poesia. Alle ore 18.00 si terrà la conferenza sui cambiamenti climatici e loro impatti sulla società a cura del Prof. Filippo Giorgi dell’Ictp di Trieste. La serata proseguirà alle ore 20.00 con il taglio della torta e un dj-set a cura di Discorsetto.

Infine domenica 9 ottobre alle ore 16.00 si terrà un Bagno di Gong a cura di il Silenzio Interiore, alle ore 18.00 si terrà Metta, uno spettacolo di danza dedicato alla natura a cura di Martina Serban ed infine alle ore 19.00 una sessione di drum circle a cura di Marco Rossignoli.

Durante tutte e tre le giornate sarà inoltre possibile vivere l’esperienza della realtà aumentata e della realtà 3D. Hangar Teatri, in collaborazione con Progettiamo Trieste, ha realizzato un breve video che porterà il visitatore, munito di appositi visori, a vivere dall’interno l’esperienza di portare in scena uno spettacolo.