La magia del basket della Jugoslavia raccontata da Sergio Tavčar su Tv Capodistria

TRIESTE. Palazzetti dove non si vedeva da una parte all’altra perché tutti gli spettatori fumavano come camini, canestri che venivano scossi dai tifosi per sporcare il tiro agli avversari, altri che sembravano fatti di gelatina, tanto che assorbivano i tiri dei giocatori di casa che furbescamente conoscevano il punto giusto dove mandare il pallone. Il tutto avvolto nel bianco e nero di immagini che sembravano ancora più fosche, traballanti e lontane perché arrivavano da oltrecortina.

Questa era la pallacanestro nella Jugoslavia degli anni Settanta, fantasiosa, pazza e geniale come un film di Kusturica. Gli spettatori italiani si leccavano i baffi e ringraziavano Tv Capodistria e soprattutto la mitica voce di Sergio Tavčar indissolubilmente legata a quell’epoca.

Un evento sportivo ha una sua fredda verità che è quella del risultato, ma è il racconto che mantiene palpitante l’emozione. Lo sanno bene i commentatori sportivi sudamericani, che devono al realismo magico della loro grande letteratura la creazione di fantasiose iperboli come quella di Victor Hugo Morales che, assistendo alla travolgente azione di Maradona che ai mondiali del 1986, scartò mezza squadra inglese prima di segnare il suo gol più famoso, battezzò in diretta Barrilete cosmico, aquilone cosmico, il pibe de oro. Intendiamoci, Tavčar arrivava da tutta un’altra cultura. Nato a Trieste da famiglia paterna slovena (il papà era professore di tedesco e inglese, drammaturgo e direttore del Teatro stabile sloveno della città giuliana) e mamma triestina, Tavčar possedeva in parte quelle caratteristiche che egli stesso attribuisce agli sloveni: “introversi, pessimisti, musoni, ma grandi lavoratori”, spruzzate da una buona dose di tagliente ironia e governate dalla passione per il basket di cui dimostrava, ecco il tocco che ogni spettatore riconosceva subito, grande competenza tecnica e approfondita conoscenza di giocatori e ambiente. Fatti che hanno portato Tavčar a diventare in breve tempo, dalla prima surreale telecronaca effettuata nel 1971, un incontro di hockey su ghiaccio in cui superò brillantemente una serie di disguidi da far gelare il sangue nelle vene a un principiante, come quello di non avere ricevuto la lista con i nomi dei giocatori da commentare, un punto di riferimento per i tanti sportivi italiani che orientavano le proprie antenne sul segnale di Capodistria. Appassionati che volevano gustarsi lo sport che la Rai non trasmetteva e che erano attratti da questo irrituale ed enciclopedico pifferaio magico. Appuntamento imperdibile erano le partite del campionato jugoslavo di basket del sabato pomeriggio, un campionato che allora era ai vertici della pallacanestro europea, e il perché lo spiega Tavčar stesso nel libro “L’uomo che raccontava il basket” (Bottega errante edizioni, 247 pagg., 18 euro) che esce in una edizione che arricchisce il precedente “La Jugoslavia, il basket e un telecronista”.

Più che un libro una valigia di aneddoti, ricordi, divagazioni e analisi a tutto campo, dalla sociologia alla politica, che Tavčar apre ed elargisce con la nonchalance del colpo del campione. Dunque, la Jugoslavia per una quindicina di anni è stata ai vertici mondiali, ha creato una filosofia di gioco, ha esportato campioni e tecnici. Come mai? Semplice, spiega il nostro, gli jugoslavi “c’hanno il fisico”. Tavčar ricorda un po’ Gianni Brera e le sue teorie etniche sugli italianuzzi del calcio che, magri e denutriti com’erano dovevano mettersi in difesa come sul Piave e caso mai giocare in contropiede, quando dice: guardate i ragazzoni che nascono sulla fascia dinarica, da Fiume giù alla fine dei Balcani, sembrano fatti apposta per saltare verso un canestro. Aggiungete che i balcanici vanno matti per qualunque gioco e che ovviamente odiano perdere, poi prendete l’abnegazione slovena, la disciplina militaresca croata e la presunzione dei serbi, mettete il tutto in un campo di basket e avrete un mix formidabile.

Intano scorrono gli anni e le partite. La più bella secondo lui? Jugoslavia - Argentina finale del mondiale 2002, ma anche i cambiamenti epocali, in cima ovviamente la fine della Jugoslavia, prefigurata dal gesto del serbo Divac che ai mondiali del 1990 strappa una bandiera croata entrata in campo dopo la vittoria di una Jugoslavia ancora tutta intera, ma per poco. E l’emozione dell’uomo Tavčar di vedere per la prima volta sventolare la bandiera con il Tricorno fa il paio con la rabbia del cronista nel commentare le gesta non sempre felici della sua Slovenia. E mentre, riconosce Tavčar, continua a resistere malgrado tutto un filo che unisce le varie realtà post jugoslave, ecco il nuovo millennio che ormai relega nella storia quello che fu la Jugoslavia e il suo basket, ma al tempo stesso fa emergere una vena di pungente e agrodolce jugo-nostalgia. E chi avesse nostalgia dei commenti di Tavčar o solo di sentire come la pensa oggi, può andare sul suo sito, dove si possono leggere frasi come questa, che sembra l’inizio di un romanzo: “E dire che già nel pomeriggio, senza avere il minimo sentore che il peggio doveva appena venire, avevo tirato giù tutta una serie di icone religiose dopo che l’Italia aveva buttato nel cesso una ormai acquisita vittoria contro i pollastri di Francia”.