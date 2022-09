Al Teatro Verdi di Trieste torna l’Otello con Daniel Oren. E Daniela Barcellona vestirà i panni di Orfeo

TRIESTE Sei titoli d’opera e un balletto nel solco della tradizione, il ritorno di prestigiosi direttori e grandi cantanti ma spazio anche alle voci giovani che stanno emergendo, la volontà di sviluppare la presenza del Teatro Verdi in regione e il prosieguo della collaborazione con le altre istituzioni culturali cittadine come il Teatro Rossetti e la Società dei Concerti senza tralasciare di guardare oltreconfine, nell’auspicio di nuove collaborazioni come quella appena avviata con il Teatro d’Opera di Lubiana riguardo alla danza. È quanto ha dichiarato il sovrintendente Giuliano Polo alla conferenza stampa al Ridotto del Teatro, presenti il sindaco di Trieste Dipiazza, gli assessori alla cultura regionale Gibelli e comunale Tonel e il direttore del Rossetti Granbassi. Le novità di quest’anno riguardano la rimodulazione dei prezzi anche per recuperare i vecchi abbonati e l’introduzione di una nuova recita pomeridiana.

Inaugurazione con “Otello” di Verdi, che ritorna dal 4 al 15 novembre dopo 12 anni di assenza, nell’allestimento della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste con la regia di Giulio Ciabatti. Il ruolo del titolo è affidato al tenore armeno Arsen Soghomonian in alternanza con Mikheil Sheshaberidze, Desdemona sarà Lianna Haroutounian, considerata una dei migliori soprani verdiani della sua generazione mentre Jago avrà la voce del baritono russo Roman Burdenko, vera sorpresa dell’ultima stagione areniana dove ha sostituito Domingo. Sul podio uno dei direttori più amati dalla città come Daniel Oren, in alternanza con Francesco Ivan Ciampa, artefice del successo di Butterfly dell’anno scorso. A dicembre – dal 9 al 18 – andrà in scena ‘La Bohème’ di Puccini nel nuovo allestimento della Fondazione triestina firmato da Carlo Antonio De Lucia, con la direzione di Christopher Franklin e un cast di giovani voci che schiera i soprani Lavinia Bini e Filomena Fittipaldi per Mimì, i tenori Alessandro Scotto di Luzio e Carlos Cardoso per Rodolfo oltre a Leon Kim, Federica Vitali, Clemente Antonio Daliotti e Fabrizio Beggi.

Il 2023 si apre operisticamente il 27 gennaio (repliche fino al 5 febbraio) con la ripresa dell’allestimento del 20213 del verdiano “Macbeth” in coproduzione con Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, scene e regia di Henning Brockhaus, direzione di Fabrizio Maria Carminati. Nel cast Giovanni Meoni, Antonio Poli, Dario Russo e il soprano Silvia Dalla Benetta, premio Abbiati 2021 per il ruolo al Festival Verdi di Parma. A febbraio – dal 24 al 5 marzo - ritornano “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini nell’allestimento coprodotto dai teatri di Verona Venezia e Atene per la regia di Arnaud Bernard, la direzione di Enrico Calesso e le voci di Anna Goryachova, Caterina Sala e Marco Ciaponi, seguito dal balletto ”Romeo and Juliet” di Prokof’ev con il solisti e il corpo di ballo della Sng Opera in Balet Ljubljana e le coreografie di Renato Zanella, in scena dal 21 al 26 marzo.

Quindi dal 14 al 23 aprile spazio al barocco tedesco di Gluck con l’eterno mito di “Orfeo ed Euridice” nel nuovo allestimento del Teatro Verdi di Trieste firmato dal triestino Igor Pison, sul podio il giovanissimo Enrico Pagano, in palcoscenico la star triestina Daniela Barcellona nel ruolo di Orfeo accanto a Ruth Iniesta e Olga Dyadiv. Chiusura a maggio (dal 12 al 21) con la pucciniana “Turandot” nella ripresa dell’allestimento triestino andato in scena nel 2019, regia di Davide Garattini Raimondi e direzione affidata al maestro Jordi Bernacer. Protagonista Kristina Kolar in staffetta con Maida Hundeling insieme al Calaf del tenore Amadi Lagha recentemente applaudito in “Pagliacci”, alla Liu di Ilona Revolskaya e al Timur di Gabriele Sagona. La stagione verrà presentata al pubblico mercoledì prossimo alle 18 nella sala principale con un evento a ingresso libero che prevede la proiezione di filmati e la partecipazione dell’Orchestra e Coro della Fondazione.