Samuele Bersani ospite d’onore in concerto al Settembre Latisanese

LATISANA Torna il Settembre Latisanese da venerdì 16 a domenica 18 settembre, per una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati da Pro Latisana, in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Mentre oggi si terrà l’anteprima con “Latisana Pedala”, ospite primo del Settembre Latisanese sarà il cantautore Samuele Bersani, in concerto in Piazza Indipendenza domenica 18 settembre alle 21. L’evento, organizzato in collaborazione con Zenit srl, è a ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Odeon. Sul palco di Latisana Bersani interpreterà tutti i suoi successi, canzoni diventate pezzi importanti della musica cantautoriale italiana degli ultimi trent’anni come “Giudizi universali”, “Chicco e Spillo”, “Freak”, “Coccodrilli” e molte altre ancora. Ma il programma musicale della manifestazione partirà già venerdì 16 settembre, alle 21, sempre sul palco di Piazza Indipendenza, con il concerto degli Exes 2k22, mentre sabato alle 21.30 in Piazza Caduti della Julia sarà la volta degli Absolute 5. Il via ufficiale ai festeggiamenti è in programma venerdì 16 alle 19 in Piazza Indipendenza.