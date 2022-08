Ottomila spettatori per 50 show, il Muja Buskers “supera” la pandemia

IMUGGIA. Ottomila spettatori e una cinquantina di spettacoli nell’arco di quattro giorni: sono i numeri della sesta edizione del Muja Buskers Festival che si è conclusa domenica sera in piazza Marconi con uno show di trapezio volante. Dal 25 al 28 agosto la manifestazione di circo contemporaneo e teatro di strada ha riempito calli, strade e piazze di Muggia con confermandosi come uno dei più importanti eventi del settore a livello italiano e uno degli appuntamenti di circo più seguiti in tutto il Fvg. Tra questi ottomila spettatori tanti infatti sono stati quelli giunti da fuori regione e dall’estero (Slovenia, Croazia e Austria). Il pubblico è stato catturato da un programma con protagonisti internazionali affermati. Il Buskers è anche un appuntamento annuale per giovani artisti emergenti. «Il carattere internazionale del festival si è rivelato vincente», spiega il direttore artistico Riccardo Strano: «Siamo finalmente ritornati in tutte le location di Muggia, che hanno la forza di creare un’unione speciale tra il pubblico e gli artisti». «Si chiude – così il vicesindaco e assessore al Turismo Nicola Delconte – un evento che ha coinvolto nuovamente un folto pubblico, animando diverse zone di Muggia con spettacoli di grande qualità. Grazie allo staff del Muja Buskers e grazie a tutti i protagonisti del ricco calendario».

«Il festival – sottolinea il presidente dell’Associazione Sparpagliati Andrea Lovrecic – è costellato di volontari che con il cuore rendono ogni edizione poetica e incantevole. E anche in questa sesta edizione la manifestazione ha confermato di essere radicata nella città di Muggia come patrimonio culturale di grande attrattiva». «Dopo due edizioni limitate dalle restrizioni anti-Covid – conclude il presidente della Brivido Riccardo Bensi – finalmente il festival è tornato alle sue origini, “occupando” pacificamente tutte le piazze e le calli di Muggia con artisti e spettacoli meravigliosi, tali da lasciare adulti e bambini con la bocca aperta per lo stupore. Una grande festa popolare, insomma, dove anche gli adulti sono ritornati bambini».