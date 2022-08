Fowler al Muja Buskers Festival: «Entità celebra il ciclo della vita»

Un weekend per lasciarsi stupire, quello che sta per partire, già da domani, a Muggia, con il Muja Buskers Festival. Si parte domani sera in piazzale Caliterna con “Hop Hop” di Simone Romanò e “Time to Loop” di Duo Kaos. Sesta edizione per un evento che si concentrerà sull’arte circense, come conferma il direttore artistico Riccardo Strano.

«Proporremo al pubblico degli spettacoli in sei diverse location, come piazza Caliterna, piazza Marconi, il Teatro Verdi, la Biblioteca comunale, l'Oratorio Penso e il Sal de Mar con compagnie che arrivano da tutta Italia e dall’Europa», spiega Strano.

«Sono trentotto appuntamenti che vedranno esibirsi artisti provenienti da Austria, Cile, Guatemala, Italia, Messico, Spagna e dalla Svizzera. E tra loro ci sono compagnie come la belga Tripotes che proporrà il suo Encore une fois, frutto della loro tecnica conosciuta in tutto il mondo e che richiede anni di pratica, poi ci saranno gli italianissimi Madame Rebiné con “Il giro della piazza” e ByK Cirque con “Istinto” tanto per citarne alcuni» conclude il direttore.

A tutto questo si aggiungono e sono già esauriti i laboratori di 8 compagnie e di 5 allievi della prestigiosissima Scuola di Circo Flic di Torino che faranno divertire e sognare il pubblico dando vita a divertenti commedie circensi e a incredibili numeri acrobatici di trapezio, tessuti aerei e giocoleria.

Tra i giovani presenti, in arrivo dall’Inghilterra, anche Bryony Fowler con “Entità”. «Si tratta di un rituale astratto che esplora i cicli della morte, l'ascensione e la rinascita, attraverso la corda aerea ed il movimento si celebra un rito che esplora ciò che è dentro e fuori di noi - spiega l’artista -. Per questo lavoro, il cui titolo, tradotto dal latino significa “portato fuori” volevo trasformare la mia esperienza terrena alla luce di tutte le esperienze intense che ho vissuto come l’innamoramento o una camminata nel verde. Quello che ho creato è quasi una celebrazione del ciclo della vita».

E il linguaggio, per gli artisti del circo non ha mai avuto bisogno di traduzioni. «Uso il linguaggio del movimento atletico - spiega Fowler -. Con l’ausilio di un apparato scenografico e dei movimenti che si fanno più leggeri quando la narrazione è focalizzata su momenti più lievi instaurerò un mio dialogo con il pubblico.

Ho poi una struttura che utilizzo in scena e che mi permetterà di praticare una performance aerea anche in uno spazio ristretto, consentendo anche a chi mi guarda di comprendere come sia muoversi in uno spazio angusto».

Saranno tanti gli artisti che popoleranno Muggia così come sono tanti i giovanissimi di tutto il mondo che si innamorano dell’arte del circo moderno. «Per me stato una scelta di vita che è arrivata nel momento in cui ho sentito la necessità di fare qualcosa che mi arricchisse l’anima. Avevo bisogno di una trasformazione e ho quindi pensato di fare un corso con una compagnia a Londra.

Una volta lì ho capito che quello era esattamente quello che volevo fare e così sono arrivata fino a qui», conclude Fowler.

Il festival è organizzato dall’Associazione Sparpagliati con il Comune di Muggia e il sostegno del Ministero della Cultura e Regione Fvg. Le performance sono principalmente a ingresso libero oppure con ingresso al prezzo simbolico di 2 euro.