Menato: «Salviamo le biblioteche considerate ormai solo un inutile peso»

TRIESTE. Deve avere un bel po’ di incoscienza chi assume incarichi per i quali non è minimamente preparato. A nessuno verrebbe in mente di tramutarsi da un giorno all’altro in un cardiologo se non lo è, e naturalmente nessuno si metterebbe nelle mani di un tale professionista. È invece quello che sta tranquillamente accadendo nelle biblioteche e nei musei, dove alla carica di direttore viene designato un qualsiasi funzionario, scelto (oserei dire: accuratamente) tra chi non si è mai interessato del settore che deve dirigere e che non ha nemmeno la competenza accademica per rivestire tale ruolo. Per aggravare la situazione gli vengono di solito appioppati altri compiti, così che il tempo da dedicare al nuovo incarico sia sempre risicato e residuale.

Quando nella tarda estate del 1974 cominciai a lavorare nelle biblioteche, mai mi sarei aspettato che alla fine della carriera le biblioteche precipitassero in situazioni tanto imbarazzanti: dalle chiusure prolungate o mascherate alla assegnazione di sempre meno personale specializzato per arrivare alla palese irrilevanza con direzioni pescate a casaccio, svalutando completamente le competenze disciplinari che sono richieste per la direzione di una biblioteca. E pensare che proprio l’Università di Udine, seguita dopo qualche anno dall’Università della Tuscia di Viterbo, aveva inaugurato il primo corso di laurea interamente dedicato alla formazione di bibliotecari e archivisti, dal quale nel 1998 era nato il primo dottorato in scienze bibliografiche! Tutta questa importante attività didattica e di ricerca non è servita quindi a nulla, se le amministrazioni pubbliche non hanno considerato quei titoli come irrinunciabili per la direzione di una biblioteca. Anzi si è verificato uno strano comportamento: più la ricerca accademica procedeva e raggiungeva i paesi più progrediti nelle discipline bibliografiche, maggiore era il disinteresse degli Enti a tenere nel dovuto conto gli organici delle loro biblioteche, che lentamente sono stati spolpati delle risorse migliori, anche per via dei pensionati mai rimpiazzati, fino a giungere ai livelli odierni, nei quali non è nemmeno previsto che ci sia un direttore (naturalmente mi riferisco a un vero direttore, a tempo pieno, con competenze certificate, non a un simulacro che si presta a fare quello che forse nemmeno sa). Se alla mancanza del direttore, si aggiunge la carenza di figure professionali intermedie (dalla gestione informatica alla conservazione e alla catalogazione dei supporti, alle pratiche educative per differenti fasce di età) si comprende bene quanto le biblioteche siano precipitate nella totale irrilevanza sia da parte dei frequentatori che da parte degli amministratori, che le considerano solo un peso economico, del quale disfarsi appena possibile o al massimo rifugio per dipendenti problematici.

Quante volte ho sentito dire: tanto ora c’è tutto su Google! Le biblioteche digitali che consultiamo sono state approntate a partire da raccolte reali, nella maggioranza bibliotecarie, utilizzando metodiche bibliografiche, antiche almeno quanto la stampa e quindi molto perfezionate. Senza le biblioteche fisiche e la disciplina che le organizza, quelle banche dati non esisterebbero. In questo senso le indicizzazioni offerte dai motori di ricerca non hanno nulla di meno di quelle offerte dai tradizionali cataloghi bibliotecari, se non ovviamente la velocità e la smisurata grandezza, ma la filosofia che sottende quelle operazioni di indice sta proprio e soltanto nella Bibliografia. Non è un caso che le grandi organizzazioni informatiche siano nate nell’America del Nord che dall’Ottocento ha il primato delle biblioteche più efficienti.

La situazione del personale bibliotecario, sia nella struttura statale (Ministero della Cultura) sia in quella degli enti locali, è quasi sul punto di non ritorno, paragonabile (per fare un paragone forte, che renda cioè l’estrema gravità nella quale siamo caduti) a quella dei medici di base o all’amministrazione penitenziaria: due realtà spesso sulle prime pagine dei giornali e per le quali nessun governo si è mai speso sufficientemente, eppure sono realtà importanti, direi nodali per un paese civile… figuriamoci le biblioteche tuttora avvolte per politici e alti burocrati in un alone di mistero e tutto sommato di inutilità!

Quando passeggio per le Rive, immagino quanto sarebbe stato bello aprire nella Pescheria una biblioteca per tutti (quindi, non la biblioteca di conservazione, che insieme all’istituendo museo della letteratura deve rimanere in piazza Hortis) e così farla rivivere ogni giorno, invece di usarla occasionalmente per mostre tanto inutili quanto costose. È quello che Bilbao, città che ha punti di raffronto con Trieste, ha fatto con il vecchio edificio che ospitava il magazzino di vini, ristrutturato da Philippe Starck e rinominato Azkuna, subito diventato attivo punto di riferimento culturale cittadino, dal cinema ai libri. Cosa fa un direttore di biblioteca? Suggerisce, propone, illustra anche queste visioni ai decisori politici, i quali non possono sapere tutto, avere conoscenza diretta dei nuovi percorsi. Se invece la Politica si impanca ad Esperto di qualsivoglia attività o segmento del sapere, si giunge al panorama di oggi, quando anche avere il medico di famiglia è un’utopia.