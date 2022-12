Trieste abbraccia l’Ucraina: giocattoli e dolciumi per i bimbi di Mykolaiv, in partenza la raccolta

Un abbraccio da Trieste fino all’Ucraina. Per i bambini della città ucraina Mykolaiv sarà un Natala difficile, tra la guerra e il rigido freddo invernale.

Per questo, il Comune di Trieste ha attivato una raccolta natalizia di giocattoli e dolci, con l’augurio di regalare ai più piccoli un momento di gioia in questo periodo di festività. L’iniziativa “Trieste abbraccia Mykolaiv – Operazione ToM” è stata presentata nella conferenza stampa tenutasi ieri in Sala giunta, alla presenza dell’assessora alle Politiche educative e della famiglia Nicole Matteoni, dell’assessora ai Lavori pubblici Elisa Lodi e del vicepresidente vicario di Ana Trieste Giorgio Bailo.

Il progetto nasce da un appello del sindaco di Mykolaiv, città a circa 130 chilometri da Odessa, al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, e in particolare dalla richiesta di un segno di solidarietà per i più piccoli in occasione delle festività natalizie.

Appello a cui il Comune di Trieste ha subito risposto, organizzando una raccolta di giocattoli e dolci in punti dedicati di largo Don Bonifacio e piazza Unità. Nelle strutture educative comunali sono inoltre già presenti appositi scatoloni forniti dalla cooperativa Arianna.

Le donazioni verranno ritirate il 16 dicembre da Ana, e sarà poi la stessa amministrazione, con l’aiuto di Alfa Spedizioni, ad occuparsi di far arrivare i doni a destinazione. Banchetti per le donazioni saranno poi presenti il 6 dicembre in via Muratti dalle 15 alle 19, e poi i giorni 9, 10, 16 e 17 dicembre vicino al presepe di piazza Unità d’Italia, con gli stessi orari.

Sempre attivo infine il conto corrente per raccogliere le donazioni, con causale di versamento “Trieste abbraccia Mykolaiv”: Comune di Trieste – Iban: IT44S0200802230000001170836 – Bic/Swift: UNCRITM10PA. Quella tra Trieste e Mykolaiv è un’amicizia che va avanti dal ’97, anno di attivazione di un progetto di cooperazione nel Tacis City Twinning Programme. Negli anni le due città hanno mantenuto rapporti costanti, tanto che non più tardi dello scorso aprile il Comune di Trieste aveva già provveduto a consegnare un carico di aiuti umanitari a Mykolaiv, cui ne è seguito un secondo nel mese di luglio.

In vista del Natale, l’affetto tra i due comuni è dunque rinnovato, con la speranza di donare ai bambini di Mykolaiv un momento di gioia, e far così giungere fino all’Ucraina il caldo abbraccio della sua amica Trieste.