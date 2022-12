Calicanto...(ri)eccoci!

Benritrovati nel blog dell’associazione Calicanto onlus.

Chi siamo? La prima realtà in Italia ad aver promosso oltre dieci anni fa lo sport tra i ragazzi abili e diversamente abili, prima solo a Trieste poi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Nel tempo si sono aggiunte anche altre attività, come la musica o le borse di lavoro integrato inoltre l’integrazione si è ampliata, a 360 gradi. Per noi tutti i ragazzi sono uguali, non esistono differenze di etnia, religione, provenienza o capacità psico-motorie.

Cosa vogliamo raccontare nel blog? Ricorderemo i nostri eventi e i nostri piccoli e grandi traguardi, raggiunti ogni settimana nello sport e semplicemente nella quotidianità. Ma parleremo anche di come i luoghi di Trieste e della regione siano accessibili o meno a chi presenta diverse forme di disabilità. Sarà un modo per spronare tutti a migliorare, dove ci sono ancora barriere, e saremo anche d’aiuto ai tanti ragazzi che si spostano in città o che desiderano visitare il capoluogo giuliano e che qui potranno trovare spunti e informazioni utili.

Il viaggio integrato è appena iniziato, venite con noi?