L'Amerigo Vespucci è tornata a Trieste per una settimana di Barcolana

Ha attraccato questa mattina presto, verso le 8, sotto un cielo grigio che però è stato improvvisamente trafitto da un raggio di sole: l'Amerigo Vespucci è tornata a Trieste per un'intensa settimana di Barcolana e rimarrà attraccata fino al 15 ottobre. Gli appuntamenti a bordo sono tanti e la nave potrà essere visitata in alcune giornate. Foto di Massimo Silvano

S'incomincia venerdì 12 ottobre con la presentazione della manifestazione “Vienna sul lago”, grande evento di solidarietà e cultura. L'evento si articola in diverse attività quali conferenze, concerti promozionali e benefici e visite a luoghi culturali, terminando in una originale serata di gala presso la “Venaria Real” e alla quale partecipano i giovani Allievi dell'Accademia Navale. Seguirà la presentazione del calendario della Marina Militare 2019 (edito dalla Rodorigo Editore) dal titolo “Palombari ed Incursori nella Marina”, che mostra immagini eccezionali e uniche scattate dal fotografo Massimo Sestini. Sempre il 12 ottobre l’Università degli Studi di Trieste e l’Associazione Elettrotecnica Italiana, sezione Friuli Venezia Giulia, svolgeranno un workshop sul tema “Navigare dal Blue al Green – studio e tecnologia per una navigazione sostenibile”, mentre l’ammiraglio Romano Sauro, nipote della medaglia d’oro al valor militare Nazario Sauro, presenterà il progetto “Sauro 100 – un viaggio in barca a vela e 100 porti per 100 anni di storia”. Ma sarà lo sport velico a far da padrone negli appuntamenti che scandiranno la settimana di sosta della nave a Trieste con l’uscita in mare il giorno 11 a bordo del Vespucci con gli atleti e le promesse del settore giovanile, insieme ai volontari della società velica di Barcola e Grignano e la presentazione della Settimana Velica Internazionale 2019 organizzata dall’Accademia Navale e Città di Livorno, prevista nella mattina del 13 ottobre, alla quale parteciperà l'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo comandante dell'Accademia Navale.

Gli orari per visitarla:

Oggi: dalle 15.00 alle 19.00, martedì 9 ottobre: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mercoledì 10 ottobre: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, domenica 14 ottobre: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

08 ottobre 2018