Inaugurato il treno per Lubiana FOTO

Da domenica 9 settembre viaggiare tra Udine, Trieste e Lubiana diventa più semplice. Questa mattina con l'arrivo del primo treno nel capoluogo regionale è stato inaugurato il nuovo servizio ferroviario transfrontaliero, che collega il Friuli Venezia Giulia e la capitale slovena. Un'iniziativa che, come ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga, nasce dalla "positiva collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Le interconnessioni tra Paesi confinanti che favoriscono la mobilità delle persone attraverso i mezzi pubblici sono fondamentali, in particolare tra due città europee come Lubiana e Trieste. La riattivazione di questa linea favorirà i rapporti commerciali, lo sviluppo delle imprese e il turismo, riportando la nostra regione al centro dell'Europa".

Un'opinione condivisa anche dalla commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc, dal ministro alle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, Peter Gaspersic, e dal sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Armando Siri, che questa mattina hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio. L'iniziativa rientra nel progetto strategico CrossMoby, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia, e vede la collaborazione tra la Slovenske zelenice, la compagnia ferroviaria statale della Slovenia, e Trenitalia. Fotoservizio di Francesco Bruni

09 settembre 2018