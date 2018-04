Nelle foto di Francesco Bruni, alcuni fotogrammi della festa del centrodestra in piazza Unità per l'elezione alla presidenza del Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga. Il neo-governatore brinda assieme ai fedelissimi della Lega e agli alleati all'Harrys Bar (Hotel Duchi), abbracciato, baciato riverito dai numerosi fan. Nella sequenza ci sono anche le immagini dell'ingresso di Fedriga in Consiglio regionale per il primo discorso davanti alla stampa. LEGGI L'ARTICOLO

30 aprile 2018