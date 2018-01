Alla presenza del comandante della Brigata alpina Julia generale Fabbri nel corso di una cerimonia alla Caserma Brunner di Opicina il colonnello è subentrato al parigrado Santoro, assegnato a una missione in Africa. Il reggimento si è messo in luce nel Gruppo Val Susa a presidio delle opere Tav, in Strade Sicure in supporto alle forze di polizia e con altre aliquote in vari teatri operativi all'estero.

18 gennaio 2018