Muore travolto dal crollo del tetto nella sua casa a Monfalcone

MONFALCONE Un uomo è stato travolto e ucciso dal crollo del suo tetto oggi a Monfalcone. L'incidente è avvenuto in mattinata in via della Desena 4: la persona coinvolta, classe 1952, stava facendo dei lavori all'interno della sua abitazione in corso di ristrutturazione, quando è stata travolta dal collasso di una parte del tetto. La moglie l'ha trovato rientrando all'ora

di pranzo. Sono intervenuti sul posto i pompieri, i carabinieri e il personale del 118. Hanno dovuto rimuovere i calcinacci per tentare un soccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Maggiori informazioni sul quotidiano in edicola domani