Il Tagliamento ha raggiunto il livello di guardia a Venzone, esondato il Degano, tracimazioni in Valcellina

Verso la chiusura della scuole in Carnia e Valcellina. Dissesti idrogeologici in diverse località del Friuli a causa delle forti piogge. Nel Pordenonese esondato il torrente Cellina a monte confluenza con il Varma. Allerta sulla Diga di Barcis. Chiusa la strada per Sappada