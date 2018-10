Influenza, via ai vaccini. Nel 2017 copertura del 55% tra gli over 65

TRIESTE Parte martedì 30 ottobre e proseguirà fino al 31 dicembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018-19, rivolta in particolar modo alle persone con più di 65 anni e alle categorie considerate a rischio. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste dal vice presidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a cui, al termine dell'incontro, è stato somministrato il vaccino.

Durante la campagna della scorsa stagione - è stato spiegato - si è registrato un modesto incremento nell'adesione alla vaccinazione da parte della popolazione raggiungendo circa il 55% tra gli over 65 in Fvg, contro una media nazionale del 53%. Complessivamente sono state vaccinate 174mila 527 persone con più di 64 anni (erano circa 169 mila l'anno prima); 39.925 persone sotto i 64 anni con patologie a rischio. Un'adesione, quest'ultima, che rimane bassa visto che si stima che tra gli under 65 ci siano oltre 20.000 diabetici, circa 100.000 con malattia cardiovascolare e 15.000 con broncopneumopatie.

«La cultura della prevenzione è importante. L'anno scorso ci sono state delle situazioni di difficoltà», ha affermato Riccardi. La stagione influenzale appena trascorsa è stata una tra quelle con più alta incidenza di influenza e ha colpito, secondo una stima, il 10% della popolazione regionale. L'incidenza maggiore è stata registrata nei bambini di 0-4 anni; mentre tra gli ultra-sessantacinquenni è stata registrata la più alta dopo la stagione 2004-2005. Nella scorsa stagione ci sono stati 66 casi gravi di influenza in Fvg con 6 decessi: l'età media dei casi gravi è di 60 anni, nella maggior parte (84%) hanno coinvolto persone con fattori di rischio, per lo più non vaccinati. Per incentivare l'adesione alla vaccinazione è stata inviata anche una lettera a tutti i cittadini del Fvg che quest'anno hanno compiuto 65 anni.

Tra gli obiettivi, anche l'aumento dell'adesione da parte degli operatori sanitari,

che l'anno scorso, ha ricordato Riccardi, si è fermata all'11%: «Raccomandiamo a tutti coloro che hanno un'attività a contatto con il pubblico di fare la vaccinazione, anche agli operatori sanitari». Coinvolti nella campagna anche i donatori di sangue, «che potranno vaccinarsi gratuitamente»