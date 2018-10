Trieste, villetta saccheggiata in pieno giorno: torna l'incubo ladri a Opicina

TRIESTE «Finchè non succede a te, non ci pensi più di tanto, anche se lo sentivo che prima o poi sarebbe capitato anche noi. Ultimamente ci sono state troppe incursioni qui a Opicina da parte dei ladri, che hanno rubato anche delle auto». Passata l’estate si pensava che almeno per un po’, di furti, non se ne sarebbe più parlato. E invece no: sull’altipiano, in particolare, denunce e segnalazioni di furti non si sono mai arrestate.

leggi anche: Gang delle ville, 10 furti in pochi giorni sul Carso Cresce la paura dei proprietari che si attrezzano con sistemi d’allarme e tam-tam sul web per segnalare presenze sospette



Dopo le auto sparite nel nulla, ieri in via di Basovizza una banda ha colpito in pieno giorno una villetta su due piani. I malviventi devono aver studiato bene i movimenti della famiglia che volevano “ripulire”, perché proprio quando la casa è rimasta vuota, nell’arco di quasi un’ora, ecco che hanno fatto irruzione, sfruttando la finestra del secondo piano.«Io sono uscita di casa per ultima verso le 10.50 (di ieri mattina,) - racconta una componente della famiglia -. Mia madre è tornata a mezzogiorno in punto, ma non è salita al secondo piano, dove invece è andata mia sorella pochi minuti dopo e ha visto la finestra rotta, così come tutto il secondo piano completamente sottosopra. A quel punto sono corse tutte e due fuori e hanno chiamato la polizia».