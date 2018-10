Le tavole da snowboard “made in Trieste” ai piedi dei campioni di Usa e Giappone

TRIESTE Un’azienda giovane, tutta triestina, dal 2016 produce snowboard e sci artigianali, pezzi unici apprezzati in tutto il mondo, con punti vendita anche in Giappone e Stati Uniti, premiata con riconoscimenti internazionali. È il progetto Sandy Shapes, nato due anni fa dall’ idea di Alessandro Marchi, conosciuto come Sandy, che ha messo a frutto la sua passione per snowboard e surf. E dopo il successo ottenuto nella realizzazione di materiali per gli sport invernali, le sue idee sono state richieste di recente anche nel mercato dell’arredamento e delle imbarcazioni.

L’imprenditore nel suo laboratorio, dove si occupa di tutti i passaggi: dalla progettazione alla realizzazione



«Per tanti anni sono stato un commerciante, con negozi sportivi - spiega Marchi - poi ho scelto di dedicarmi allo snowboard, collaborando con le aziende leader del settore, fornivo consulenza nello sviluppo del prodotto. Insieme ad alcuni artigiani davamo vita a sci e tavole utilizzate per la Coppa del mondo e per grandi campioni, attrezzature di nicchia, pezzi unici, di alto livello. Nel 2016 ho deciso di creare un brand tutto mio, Sandy Shapes, mi ci sono dedicato con grande passione. Mi occupo di tutto, dalla progettazione alla realizzazione finale. La sede è a Manzano, dove ho sfruttato uno spazio già esistente. Ho cominciato da solo e adesso ho uno staff di sei persone e collaboro con una trentina di altri fornitori. Il prodotto riscontra grande successo, tanto che abbiamo vinto, sia per gli sci sia per gli snowboard, diversi Award, premi internazionali».