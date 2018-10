Ecco dove nascono a Trieste le idee per la Nasa

TRIESTE Anche Trieste, assieme ad altre 189 città del mondo, ha accolto "Space apps challenge", il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dalla Nasa per mettere alla prova studenti, ricercatori, imprenditori e appassionati a trovare soluzioni originali utili ad affrontare alcune delle più urgenti sfide imposte dallo studio dello spazio e della Terra.

Al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam è in corso una vera e propria maratona di cervelli lunga 48 ore, che si concluderà domani, domenica 21 ottobre. L'Italia è in prima fila, con ben 1.200 partecipanti che si sono riuniti pure a Milano, Torino, Vicenza, Napoli e Roma. Il tema dell'edizione 2018 è «Lo spazio e la Terra»: studenti, coders, scienziati, ingegneri, designer, autori, creatori, costruttori, tecnici e tutti gli appassionati di aerospazio si riuniranno e si divideranno in gruppi per risolvere sfide e problemi legati all'esplorazione spaziale e al rapporto tra lo spazio e la Terra, usando l'enorme mole di dati raccolti e messi a disposizione dalla Nasa.

I partecipanti potranno ideare una app ma anche un codice, un'idea progettuale, un prodotto o un modello. Non conta tanto se riusciranno a risolvere la sfida nei due giorni, ma piuttosto se riusciranno ad avere un'idea interessante e a dimostrarla in modo preliminare. In Italia la sfida si oggi e domani: appuntamento alla Sapienza di Roma, all'Università Federico II di Napoli, alla Basilica palladiana di Vicenza, al Palazzo Martinengo Colleoni di Brescia, all'incubatore I3P del Politecnico di Torino e appunto all'Ictp .

A Milano la sfida approderà per la prima volta al Politecnico: a dare il via sarà l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano,

che manderà i suoi saluti in collegamento in streaming da Roma. I gruppi che supereranno le sfide locali, potranno accedere a quella globale per concorrere al premio finale: una visita alla sede della Nasa al Kennedy Space Center in Florida.