Riccardi mette nel mirino il flop dei superambulatori

TRIESTE «Ridiscussione dei Centri di assistenza primaria, in favore di un’accelerazione verso una diversa organizzazione dei medici». L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, annuncia la revisione dei Cap, la cui nascita zoppicante è stato forse il punto più dolente dell’ultima riforma sanitaria. Riccardi parla a margine della firma che sblocca l’accordo con i medici di famiglia, siglato per rafforzare il coordinamento delle Aggregazione funzionali territoriali, ovvero dell’insieme dei medici di famiglia dislocati nei vari distretti.



Un passo voluto dal vicepresidente della giunta Fedriga per sbloccare una situazione congelata dal cambio di maggioranza e per lanciare nel contempo un messaggio di disponibilità al dialogo ai sanitari, insoddisfatti per l’attesa protrattasi per mesi e in cerca di risposte su diverse partite in sospeso.

L’intesa con i sindacati era ferma da aprile e ciò impediva di definire le funzioni dell’Ufficio distrettuale per la medicina generale e dunque il ruolo dei coordinatori delle Aft, nominati dalle Aziende sanitarie ma mai retribuiti e quindi mai entrati davvero in azione. L’accordo ne chiarisce ora stipendio, obiettivi e funzioni. Il coordinatore, eletto dai medici di base componenti dell’Aft, si occuperà di dialogare con i colleghi, monitorando attività e appropriatezza del loro lavoro, organizzando momenti di confronto e aggiornamento sui problemi di salute e sul modo migliore per prenderli in carico. L’intesa chiarisce anche i compensi, pari a 1.200 euro lordi al mese più 9 mila, 11 mila o 13 mila euro annui a seconda del numero di componenti dell’Aft.La firma fa dire a Riccardi che «oggi raggiungiamo il rafforzamento dell’organizzazione territoriale della medicina di famiglia con un modello che dà garanzia ai cittadini di un innalzamento dei livelli di qualità dei servizi». Ma se lo schema di accordo era già stato preparato ma non concluso dalla giunta precedente, Riccardi chiarisce che la continuità si coniuga con la volontà di rivedere il sistema dei Cap. «Abbiamo riconosciuto il tema delle Aft – evidenzia l’assessore – ma si mette in discussione la funzione dei Cap. Se ce n’è qualcuno che funziona, non sarò certo io a smontarlo, ma ci sono molti territori in cui i Cap non sono mai partiti. C’è una resistenza da parte dei medici e le stesse organizzazioni hanno molte perplessità. E io non posso obbligare i medici che non vogliono entrarci a farne parte e che sono uno dei pilastri del sistema».Il segretario regionale della Fimmg,, evidenzia come oggi «si rafforza la governance della medicina territoriale, rappresentata dal rilancio delle Aft. L’accordo consentirà ai medici di medicina generale di concordare tra loro e con la sanità pubblica le modalità e gli obiettivi di salute uguali per tutti, oltre agli indicatori necessari a misurare sul lungo periodo i risultati ottenuti». Il coordinatore curerà infatti il confronto tra colleghi per omogeneizzare modalità di intervento e terapie. «Durante i lavori – prosegue Trento – sono stati anche calendarizzati i prossimi appuntamenti che ci vedranno impegnati entro il 2018 nel processo di informatizzazione e nell’attuazione del fascicolo sanitario elettronico».Per Riccardi si trattava di aprire anche la stagione del confronto, posto che nel 2019 le parti dovranno accordarsi su medicina di gruppo, continuità assistenziale, cure palliative e codici bianchi, prima di arrivare a fine anno alla madre di tutti gli accordi, ovvero il nuovo accordo integrativo valido dal fino al 2022.