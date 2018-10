Dentro i segreti del Rossetti: dai costumi ai camerini fino al selfie in palcoscenico

TRIESTE Visita speciale ieri per un gruppo di lettori della community Noi Il Piccolo, che hanno potuto scoprire i segreti del backstage dello spettacolo “I Miserabili” al Politeama Rossetti curiosando tra camerini, palco e alcuni spazi speciali. Ad accompagnare il gruppo - una ventina di persone in tutto - nell’esclusivo tour dedicato a chi si era iscritto online all’evento, è stato l’attore Emanuele Fortunati, volto noto anche di famose fiction televisive come i Cesaroni o Distretto di Polizia. Tra i partecipanti anche diversi bambini, accompagnati dai genitori.

Partenza dall’ingresso riservato agli attori, con alcune informazioni su orari e tempistiche che le compagnie devono rispettare prima dell’inizio di ogni serata. Spazio quindi a un ampio giro nei camerini, dove tutti hanno potuto osservare da vicino i costumi e gli accessori che aiutano i protagonisti a calarsi nei panni dei personaggi interpretati. Fortunati si è soffermato anche su alcuni dettagli, legati sempre all’abbigliamento, spesso non visibili al pubblico: trucchi e accorgimenti che si rivelano indispensabili per rendere un vestito impeccabile sul palco. Tappa poi alla sartoria, dove sono stati mostrati i bauli e le grandi casse che contengono tutti gli abiti, ma anche gli strumenti necessari alla sarta, sempre a disposizione per piccole o grandi modifiche da apportare durante la tournée.

L’ultima parte della visita, la più emozionante e apprezzata dai lettori, è stata tutta per il palcoscenico con una passeggiata tra le zone più nascoste, quelle dove gli attori perfezionano gli ultimi particolari prima di entrare, e dove sono posizionati tutti gli oggetti che fanno da sfondo alla narrazione, per arrivare direttamente in scena.Il gruppo ha potuto quindi calcare il palco dello spettacolo, mentre Fortunati ha arricchito la visita con aneddoti e note divertenti per poi rispondere anche alle domande che gli venivano poste.Per tutti infine c’ è stata la possibilità di scattare foto e selfie a ricordo dell’esperienza, un’opportunità per conoscere anche tutte le caratteristiche del Teatro con le stelle che si prepara a una lunga serie di appuntamenti nei prossimi mesi: “I Miserabili” infatti, importante produzione del Teatro Stabile del Fvg per la regia di Franco Però, apre il cartellone della stagione.