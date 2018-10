Piazzale della Polonio transennato e off limits per il corteo anti-Cpr

leggi anche: Ex Polonio meta della protesta contro il centro per i rimpatri Sabato 20 il corteo a Gradisca degli antagonisti a cui aderisce Rifondazione Il sindaco Tomasinsig: «Vedrò se partecipare, sono contraria a realizzare il Cpr»

GRADISCA Manifestazione anti Cpr sì, ma non nel piazzale antistante il nascituro Centro per i rimpatri di Gradisca. A deciderlo è stato, ieri mattina, il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunitosi in Prefettura in vista dell’annunciato corteo di sabato. Un corteo che allo stato attuale è stato preannunciato da volantini e dal tam tam sul web, ma del quale ancora non si conosce l’itinerario ed il programma dettagliato. Gli organizzatori hanno tempo sino a tre giorni prima per comunicarlo. Ma nel frattempo è arrivata la decisione preventiva: l’area sarà transennata.Spiega il prefetto di Gorizia: «Abbiamo ritenuto opportuno inibire la sosta dei manifestanti nel piazzale e parcheggio dell’ex caserma Polonio in quanto si tratta di un sito ministeriale sensibile e peraltro interessato in queste settimane dalla presenza del cantiere per l’adeguamento degli spazi al nuovo tipo di struttura (il Cpr,). Si tratta di una misura puramente precauzionale, presa nell’interesse di tutti: garantire la massima sicurezza a manifestanti e forze dell’ordine».