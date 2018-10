Il caso Ascopiave riaccende il risiko delle multiutility

MILANO Per gli analisti è già il momento delle stime (tutte positive), dalla capacità di investimento a quella di generare efficienza salvaguardando i conti. Sembra ormai questione di giorni per l’avvio del risiko da parte di Ascopiave, una mossa attesa come l’avvio di un rimescolamento nell’intero settore delle multiutility operanti nel Nord della Penisola. L’azienda di Pieve di Soligo (Treviso) ha affidato a Rothschild l’incarico di analizzare le opzioni per una crescita attraverso linee interne e dalla banca d’affari è atteso a breve un’indicazione chiara.



Probabilmente la proposta è già pronta, ma sarà comunicata dopo che si sarà completato il riassetto della controllante pubblica Asco Holding, che allenterà la presa dal 61,5% attorno al 55%. Tornando all’azienda attiva nei servizi di pubblica utilità, il ricorso a operazioni straordinarie non è dettato dalla necessità di fare cassa (a fine 2017 aveva debiti pari a 1,4 volte il mol contro la media del 2,7 delle utility italiane), ma piuttosto dall’opportunità di assecondare l’evoluzione del mercato, che tende sempre più a premiare i grandi gruppi (capaci di generare economie di scala, e per questa strada difendere i margini), per non dover un domani subire scelte fatte da altri.



Questa consapevolezza sembra ormai essersi fatta strada ai livelli più alti dal management, mentre resta un’incognita la posizione dei soci.



IL CASO ASCOPIAVE



Ascopiave è controllata da 91 Comuni principalmente della provincia di Treviso e si regge su due business: la distribuzione di gas, un settore tradizionalmente conservativo dato che è fortemente regolamentato; la vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali, più soggetto alle potenzialità e ai rischi del mercato. Secondo rumors di mercato, il gruppo presieduto da Nicola Cecconato potrebbe cedere gli oltre 600mila clienti finali per concentrarsi sulla distribuzione del gas naturale dove è già il sesto operatore a livello italiano, con la possibilità di crescere ancora prendendo parte nei mesi a venire alle gare per il rinnovo delle concessioni.



Alla luce di questa prospettiva, ieri Websim ha espresso il giudizio “interessante” sul titolo quotato a Piazza Affari, con un prezzo obiettivo di 3,70 euro, vale a dire un quarto in più rispetto alla quotazione attuale. Gli acquirenti per il pacchetto clienti di Ascopiave, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe valere circa 300 milioni di euro, non mancherebbero sia tra i gruppi stranieri già presenti nella Peisola, come le francesi Engie ed Edf (quest’ultima attraverso Edison) e la tedesca, E.On sia tra gli operatori italiani tra i quali Alperia, Green Network e Hera.



FUSIONI A NORDEST



Nel Nord-Est l’azienda bolognese è già presente con forza, avendo acquisito Acegas-Aps (le utility di Trieste e Padova) e Amga (Udine), e ora potrebbe puntare a estendere la propria influenza anche nel trevigiano. Un gruppo da 6,1 miliardi di fatturato

e un utile netto che nel 2017 si è attestato a 267 milioni. Rothschild avrebbe proposto lo scambio (clienti per distribuzione gas) anche ad altri operatori veneti, tra cui Agsm Verona, che però è proiettata a realizzare una multiutility locale con Aim Vicenza.