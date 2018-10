Ubriaco fradicio picchia paramedici e poliziotti

TRIESTE Tracanna sei birre e mezza bottiglia di Stock 84. Minaccia di suicidarsi. E quando arriva l’ambulanza, aggredisce l’autista del 118 e pure i poliziotti intervenuti subito dopo. La folle notte di un trentaduenne, nato in America centrale ma residente a Trieste, è finita con un paio di manette ai polsi. L’episodio si è verificato martedì in un appartamento di via Molino a Vento. L’uomo, che soffre di problemi di alcolismo, si era messo a bere a dismisura in casa. Poi, di scatto, ha impugnato due coltelli da cucina urlando di voler ammazzarsi davanti alla moglie e alla figlioletta di un anno. La convivente, terrorizzata dal gesto estremo che il marito intendeva fare, ha subito cercato di disarmarlo. Ma, mentre tentava di toglierli le lame dalle mani, si è tagliata. Sul posto, poco dopo, è giunta un’ambulanza.



Appena i sanitari hanno iniziato a soccorrere la donna, l’uomo si è scagliato contro un infermiere. L’operatore ha cercato di difendersi, ma si è preso un morso alla mano. Uno dei colleghi ha chiamato la polizia. Ci sono voluti ben sei agenti per bloccare quella furia violenta. Il 32enne si divincolava come un pazzo, scalciava, sputava, sferrava testate e pugni a chiunque gli era a tiro. I poliziotti, per placarlo, hanno dovuto ammanettarlo. L’uomo ha continuato così anche nella macchina della polizia, mentre veniva portato in Pronto soccorso. E quando gli agenti gli hanno tolto le manette per farlo medicare, ha colpito uno degli agenti con un calcio al volto.



Durante l’udienza di convalida della misura cautelare davanti al gip Luigi Dainotti, il trentaduenne ha ammesso di aver bevuto moltissimo quella sera. Ma ha affermato, tuttavia, che non intendeva far sul serio quella notte quando ha afferrato i due coltelli puntandoli pericolosamente verso di sé. Nel corso dell’udienza con il giudice l’uomo è apparso pentito per quanto aveva fato. Ha inoltre assicurato di volersi impegnare ad affrontare il problema del bere recandosi al servizio di Alcologia per disintossicarsi. Di fronte a questo quadro, a cui si aggiunge il fatto che l’indagato non aveva alcun precedente alle spalle e non si sarebbe mai dimostrato aggressivo nei confronti della famiglia (quella comunque notte minacciava se stesso, non la figlia e la moglie), il giudice ha optato per la scarcerazione.

Il gip ritiene quindi che quanto avvenuto vada circoscritto a un unico episodio che, per quanto grave, non sia già indice di una personalità violenta. L’indagato, difeso dall’avvocato Silvano Poli, dovrà rispondere di lesioni. —