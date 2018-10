Boom di assunti all’estero, così il lavoro costa meno

MILANO In Europa cresce il numero di persone inviate temporaneamente dalle imprese a lavorare in un altro stato dell'Unione Europea. I dati parlano di 2,3 milioni di lavoratori in distacco nel 2016, il 50% in più rispetto al 2011. Una ricerca presentata ieri dall'Università Cà Foscari Venezia e svolta sul campo in nove nazioni, tra cui l'Italia, svela come il distacco intracomunitario dei lavoratori copra spesso casi di vero e proprio dumping sociale. Lo stipendio è quello del Paese di origine, ma arriva ad essere del 30% inferiore agli stipendi del Paese di destinazione.



COSTO DEL LAVORO. Il tentativo di abbassare il costo del lavoro attraverso il ricorso al distacco ha portato a una vera e propria esplosione del fenomeno, in particolare nel settore delle costruzioni (45% dei distacchi) e dell'industria (24%) e in alcuni rami dei servizi (29%, in particolare nel trasporto), ovvero in settori in cui il costo del lavoro vivo costituisce una voce importante dei bilanci delle imprese. Anche in Italia sono stati registrati numerosi casi che confermano il ricorso al distacco come forma di dumping sociale.



ITALIANI DI POLONIA. Uno dei casi più rilevanti ha riguardato, una multinazionale italiana che, dopo essersi aggiudicata un importante appalto in Sardegna, ha reclutato forza lavoro straniera e italiana tramite la propria succursale in Polonia. Ai lavoratori italiani è stato proposto un contratto stipulato in Polonia. I Paesi che occupano il maggior numero di lavoratori distaccati sono concentrati soprattutto nell'Europa centro-settentrionale. Secondo i dati del 2016, la Polonia ha effettuato circa 260.000 distacchi, seguita dalla Germania (218.000 distacchi), l'Italia (106.000 distacchi) è al quinto posto. Tra i principali Paesi di destinazione troviamo la Germania (440.000 distacchi), la Francia (203.000 distacchi), il Belgio (178.000 distacchi).



PRECARI E DELOCALIZZATI. «Si tratta di un fenomeno rilevante ma poco conosciuto dal grande pubblico e talvolta anche da parti sociali, ispettori e consulenti del lavoro – afferma Fabio Perocco, professore di Sociologia all’Universita Ca’ Foscari Venezia – Nella duplice dinamica di unificazione e segmentazione del mercato mondiale del lavoro, il posting of workers si presenta come l’esito della convergenza dei processi di precarizzazione del lavoro e di precarizzazione delle migrazioni. É una sorta di migrazione nascosta, con la specificita che i posted workers sono poco radicati e inseriti, invisibili, scarsamente inquadrati nel sistema delle relazioni industriali, in una situazione di debolezza e ricattabilita nei confronti dei

datori di lavoro; fruiscono poco dei servizi del territorio, sono poco collegati con i sindacati e le associazioni, non sempre vedono riconosciuti i propri diritti sociali: dalle retribuzioni agli orari di lavoro, dagli infortuni alla previdenza sociale». —