Inaugurata la mostra sulle leggi razziali: l'assessore Rossi chiede scusa FOTO

TRIESTE «Non farò più questo errore: in questa vicenda ci sono state delle forti incomprensioni, mi assumo la totale responsabilità. Sono qua, anche perché sono stato accolto con gentilezza e comprensione da un gruppo di studentesse del liceo. A queste ragazze chiedo scusa pubblicamente». Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, durante la cerimonia di inaugurazione della mostra «Razzismo in cattedra» del liceo Petrarca al Museo Sartorio.

L'esposizione, dedicata alle leggi razziali e alle conseguenze che queste hanno portato agli studenti e i docenti ebrei, era stata al centro di una polemica e aveva ritardato l'inaugurazione dopo un invito alla «prudenza» da parte del Comune di Trieste, co-organizzatore dell'iniziativa, per la scelta del manifesto che presentava l'iniziativa: un'immagine di tre ragazze sorridenti accompagnata dalla prima pagina de Il Piccolo, risalente al settembre 1938, che annunciava la cacciata di insegnanti e studenti ebrei dalle scuole.

“Chiedo scusa pubblicamente agli studenti del Petrarca”. Bravo l’assessore del @ComunediTrieste #GiorgioRossi. La politica che sa ammettere e rimediare ai propri errori recupera credibilità con le nuove (e anche con quelle meno nuove) generazioni! @UniTrieste @il_piccolo — Francesco Russo (@francescorusso) 4 ottobre 2018

La mostra nasce da un progetto di alternanza scuola-lavoro. Osservano due studentesse, Chiara e Bianca: «Ha fatto maturare in noi una coscienza della memoria da portare avanti perché viviamo in un periodo preoccupante. Le atrocità commesse nel Novecento non cadano nel dimenticatoio».

La polemica sulla mostra, per il rabbino capo di Trieste, Alexander Meloni, «nasce da un problema di memoria non risolto, da una bugia che gli italiani si raccontano da più di 80 anni, cioè che 'noi italiani non siamo colpevoi', 'siamo stati amici delle persone sbagliate', 'Mussolini era un semplice imitatore'. Ma Mussolini sapeva quello che faceva, purtroppo coloro che hanno preso gli ebrei erano italiani».

Dopo le manifestazioni di interesse da parte di altre città, ha concluso la dirigente del Petrarca, Cesira Militello, la mostra «è in partenza per Milano; sarà anche ospitata in una scuola di Maccarese (Roma) e Amnesty International si occuperà di portarla in 20 scuole amiche dei diritti umani».

