Motociclista muore contro un Tir sul raccordo autostradale

TRIESTE Un motociclista friulano di 53 anni ha perso la vita questo pomeriggio, 2 ottobre 2018, in un incidente sul raccordo autostradale in prossimità di Sgonico, mentre stava viaggiando in direzione Venezia.

Inusuali gli aspetti della dinamica: il "centauro", nato a Udine, ufficialmente residente a Trieste ma che secondo fonti ospedaliere viveva o viaggiava spesso a Londra, ha tamponato frontalmente un Tir che sostava nella corsia di marcia per una coda.

Nell'impatto il motociclista ha riportato gravissimi traumi interni, specificatamente alla milza e al fegato, che hanno determinato due arresti cardiaci. Il primo è avvenuto

durante il trasporto all'Ospedale di Cattinara, affrontato positivamente dai sanitari del Sistema 118, il secondo, fatale, mentre era al Pronto soccorso dove i medici si stavano prodigando per tentare di stabilizzarlo. Sul posto la Polstrada per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco.