Si conclude a Trieste il viaggio a vela del nipote di Nazario Sauro

TRIESTE Si concluderà a Trieste il 6 ottobre prossimo il viaggio di «Galiola III», imbarcazione a vela di 9 metri scelta per il progetto «Sauro100», in memoria dei cento anni dalla morte di Nazario Sauro, giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916. L'imbarcazione arriverà al Molo Audace attorno alle 16 e vi rimarrà fino al 19 ottobre Il viaggio, ideato da Romano Sauro, nipote dell'eroe nazionale, è iniziato il 4 ottobre 2016 da Sanremo ed è sconfinato anche in Albania, Montenegro, Croazia e Slovenia.

L'ammiraglio Sauro, ormai in pensione dopo 42 anni di servizio nella Marina Militare, utilizza ogni sosta per portare nelle scuole il racconto dei marinai che nel primo conflitto mondiale, con il sacrificio e l'impegno, formarono l'identità europea e nazionale, portando alla conoscenza dei giovani quei valori che animarono i loro coetanei di un tempo. Attraverso la commemorazione della figura di Nazario Sauro, infatti,il nipote Romano vuole recuperare storie, racconti e luoghi della memoria sullo sfondo della Grande Guerra, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla cultura e ai valori del mare e formarli al codice marinaresco, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro. Oltre a ciò, l'ammiraglio è andato in Comunità di recupero dalle tossicodipendenze o in istituti penali per minori.