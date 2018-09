Il distretto del biotech Fvg, filiera che vale un miliardo

TRIESTE «Il settore biomedicale in Italia assorbe 70 mila occupati e produce 10 miliardi di fatturato, altri 10 miliardi provengono dalle biotecnologie, tra cui i biofarmaci, altri 10 miliardi nell’informatica medica. Il settore biotech vale 30 miliardi l’anno. Il giro d’affari in Fvg è di circa un miliardo e assorbe 7 mila occupati»: Diego Bravar, vice presidente di Confindustria Venezia Giulia, presidente di BioValley Investments Partner, snocciola le cifre di un settore in forte espansione. Bravar è il regista di Euro BioHighTech 2018, il salone delle biotecnologie che ha aperto ieri i battenti a Trieste. Una vetrina internazionale interamente dedicata a chi fa innovazione nel settore biomedicale, nelle biotecnologie, nell’Informatica medica e bioinformatica con una particolare attenzione verso i paesi dell'Europa Centro-Orientale e dei Balcani presenti oltre 30 imprese del settore, enti di ricerca, Università e l’Istituto italiano di tecnologia: «Stiamo firmando un accordo quadro -ha annunciato Bravar- tra Icgeb, Biovalley e Serichim, azienda che opera nel settore farmacologico, per produrre biofarmaci. Il sito produttivo sarà localizzato a Torviscosa presso la Serichim».

leggi anche: Trieste si candida a capitale del bio hi-tech Centri di ricerca e decine di aziende dell’Alpe Adria a confronto sulle strategie di crescita del settore



La prima sessione, dedicata alle strategie di innovazione nel settore della salute che riguardano in particolare le biotecnologie e le tecnologie mediche, è stata aperta dal presidente di Area Science Park,. Un altro accordo è stato firmato ieri tra Biohightech net, che è la rete composta da 37 aziende del Fvg, e il Tehnoloski Park di Lubiana, parte del progetto Interreg Italia-Slovenia denominato Arte, che si occupa di elaborare terapie innovative per la salute, come la medicina rigenerativa e delle terapie cellulari e geniche, ambito che, a livello globale, oggi fattura 16 miliardi di dollari e che si stima raggiungerà i 130 miliardi di dollari nel 2025. «Ogni regione italiana - sottolinea Bravar - dovrebbe scegliere sostanzialmente su cosa puntare». Obiettivo: dare visibilità alle esigenze di formazione particolarmente avanzate nei settori scientifici della bioingegneria, della biologia, della medicina, del biomedicale.

leggi anche: Trieste motore del “bio-distretto” con 66 aziende e 1500 occupati Nel Friuli Venezia Giulia, e a Trieste in particolare, si è sviluppato, spesso lontano dalle luci della ribalta, un settore produttivo che per comodità definiremo “biotecnologico”, a cavallo tra...



Bravar sottolinea come la nostra regione e Trieste, capitale delle startup innovative, siano la realtà più rappresentativa del distretto biotech che può estendersi anche a Veneto, Slovenia, Croazia e Austria». La Regione Fvg ha effettuato investimenti in questo settore, nel periodo 2016-2020, pari a oltre 14 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo tra imprese e centri di ricerca e Università – di cui oltre 8 milioni per le imprese e oltre 6 milioni per gli enti di ricerca e Università.



Anche gli Irccs regionali sono presenti alla due giorni triestina: «A novembre - spiega Stefania Biffi, ricercatrice del Burlo Garofalo - partirà, grazie all'intervento di CBM-Cluster Regionale, il progetto Smart Health che ci ha messo in connessione con un gruppo di giovani ingegneri di Pordenone». Tutti i progetti di ricerca e sviluppo sono stati selezionati da un Comitato Tecnico Scientifico di prestigio. —