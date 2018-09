Show della Notte dei ricercatori: Noi Il Piccolo ti porta in prima fila

5 cose che potrai fare iscrivendoti a Noi Il Piccolo La nuova community di Noi Il Piccolo ha un solo obiettivo: coccolare i propri lettori. Chi deciderà, o ha già deciso, di iscriversi ne vedrà delle belle. O meglio, potrà leggere e gustare approfondimenti, nuovi contenuti ed aderire a eventi esclusivi. Andiamo con ordine. Una volta registrati (QUI TUTTE LE ISTRUZIONI) Libera lettura di tutti gli articoli. Ogni giorno, alle 18.30, potrete ricevere una newsletter con i fatti più importanti della giornata ogni giorno alle 18.30. E ancora, personalizzare il proprio profilo e commentare ciascun articolo direttamente alla fine di ogni pezzo. Dulcis in fundo, prenotare gli eventi che Noi Il Piccolo organizziamo: si tratta di appuntamenti dedicati solamente ai lettori che fanno parte della community.

TRIESTE Interessarsi alla scienza è sempre una forma di accrescimento personale ma, perché no, può anche essere occasione di divertimento. Gli iscritti alla community “Noi Il Piccolo” avranno modo di sperimentarlo in prima persona in una fitta serie di appuntamenti prevista per i prossimi giorni: venerdì sono previsti tre spettacoli della “Notte europea dei ricercatori – Sharper” , per i quali i nostri iscritti potranno prenotare un posto in prima fila: affrettatevi a prenotare collegandovi al nostro sito Sono poi rimasti solo pochi posti disponibili per i tre eventi di Trieste Next per cui “Noi Il Piccolo” ha riservato altre esclusive iniziative . Se per la Escape Room ormai siamo prossimi al tutto esaurito, per le due conferenze i posti sono agli sgoccioli: ricordiamo che ai partecipanti verrà data in omaggio una splendida borsa firmata Mis-Mas

Cominciamo con la “Notte dei ricercatori”. Gli spettacoli previsti sono tre, tutti nella giornata di venerdì: alle 17 si terrà il “Chemshow” a cura del dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche dell’università di Trieste. Alle 20. 30 si svolgerà invece il “Famelab Show” a cura dell’Immaginario scientifico, mentre alle 21. 30 toccherà allo “Science Concert 2. 0 – Alla scoperta dell’universo” a cura di Science Industries.

NOI IL PICCOLO - QUI GLI EVENTI PER LA NOSTRA COMMUNITY

Ricordiamo ora gli eventi di Trieste Next legati alla community “Noi Il Piccolo” con l’evento “Vivi Trieste Next con noi” dal 28 al 29 settembre . Agli iscritti di “Noi Il Piccolo” è data la possibilità di partecipare gratuitamente, con omaggio e posti riservati, a tre eventi scientifici: due conferenze al teatro Miela ( “I ricercatori che mancano alle imprese” e “Viva la robolution” , che si svolgeranno venerdì rispettivamente alle 16. 30 e alle 21. 30) e una visita guidata all’ Escape room , che sarà allestita nello spazio Icgeb in piazza Unità durante il festival (l’evento si terrà sabato alle 11).



Per chi si fosse perso il debutto dei giorni scorsi, invece, la visita all’Immaginario scientifico ritornerà il 7 ottobre e il 4 novembre . Un appuntamento che ha già riscosso grande successo.

Proposte sono in cantiere anche per la Barcolana, mentre a Gorizia prenderà il via “Il libro delle 18.03”: un viaggio in pullman (e in barca) in compagnia di alcuni scrittori. In arrivo un’importante iniziativa in parternariato con Il Rossetti. In generale, appuntamenti saranno promossi su tutto il territorio: visite guidate, incontri, conferenze. Nonché date in redazione, per scoprire come nasce il giornale assieme a tutti i giornalisti e al direttore.



Per partecipare , bisogna andare sul sito de Il Piccolo e registrarsi alla community (che offre anche approfondimenti e nuovi contenuti) . Nella home page, in alto a destra, si deve poi cliccare su “Eventi” , quindi selezionare quello desiderato. Digitando su “Ottieni biglietti”, infine, si riceveranno i ticket via email. –