Scontro tra fronte freddo dal Nord Europa e anticiclone: l'estate sta per finire

TRIESTE Un vasto fronte freddo di matrice artica dilagherà sull'Europa centro-settentrionale addossandosi anche sulle Alpi. L'anticiclone, che ha trasformato questo settembre in uno spicchio d'estate, tuttavia opporrà resistenza all'aria fredda che, almeno in questa prima fase, non riuscirà a valicare con decisione le Alpi per poi dilagare sullo Stivale ma verrà in gran parte deviata verso l'Europa orientale.

Qualche spifferò fresco tuttavia dovrebbe riuscire a interessare soprattutto i versanti orientali dell'Italia, portando a qualche spunto instabile, specie sul Nordest, e una quantomeno parziale ridimensionata termica. Poco o nulla sul resto del Paese con residue note instabili all'estremo Sud, indotte dai resti del vortice ciclonico ora in azione, che ormai sarà in fase di definitiva senescenza.

Sabato: variabilità tra Triveneto ed Emilia Romagna con qualche rovescio o temporale; rischio fenomeni intensi e diffusi invece su Dolomiti e Friuli Venezia Giulia. Occasionali precipitazioni possibili anche tra Levante Ligure, alta Toscana, Lombardia orientale e nella notte tra Marche e Abruzzo. Soleggiato o al più parzialmente nuvoloso altrove, con ancora qualche rovescio su Appennino meridionale e Sicilia. Calo termico sul Nordest, ancora caldo altrove.

Domenica: variabilità

sulle adriatiche con qualche locale piovasco; più stabile e assolato altrove salvo isolati rovesci su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Qualche fenomeno possibile entro fine giornata anche sulle Alpi di confine. Calo termico soprattutto lungo le adriatiche.