TRASAGHIS Tragedia familiare a Peonis, frazione nel comune di Trasaghis, in provincia di Udine: un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione in via Cjanet nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15

settembre.

Si tratta di Ivano Rizzotti, 73 anni, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Diverse ferite da arma da taglio che fanno pensare a un accoltellamento.

