Nasce Noi Il Piccolo, la comunità che rafforza il legame con i lettori

TRIESTE Vivere dentro la notizia. Diventa ancora più solido il legame tra il giornale e la sua comunità grazie al progetto che da oggi (a partire dalle 14) prende vita sul sito del Il Piccolo e dentro il nostro giornale. Con un dialogo nuovo, aperto e continuo in maniera tale che il lettore avrà l’opportunità di diventare “uno di noi”. Una iniziativa che si chiama “Noi Il Piccolo” ed è rivolta a tutti i lettori che hanno a cuore l’informazione del territorio e che intendono partecipare più attivamente a costruirla. Come? È semplice.



Il primo passo per entrare a farne parte è la registrazione a “Noi Il Piccolo” (QUI TUTTE LE INFO) . Un clic che stringe un legame e permette di ottenere servizi immediati. Il primo dei quali è la possibilità di leggere sul nostro sito contenuti esclusivi e pensati appositamente per i membri della comunità. Si tratta di articoli e approfondimenti riservati ai lettori che si registrano: sulla nostra homepage vengono resi riconoscibili dall’icona di “Noi Il Piccolo”.



Il resto del sito resterà disponibile anche a chi non si registra, ma con un limite di cinque articoli al mese; dopodiché per continuare a navigare sarà richiesta la registrazione. Possono entrare a far parte della nostra comunità anche i lettori abbonati al nostro giornale attraverso l’edicola digitale (il cui accesso sulla home si sposta di qualche centimetro: il tasto “edicola digitale” in alto a destra diventa “leggi il quotidiano” poco più sotto).



Chi si registra riceverà dal giorno successivo una newsletter dedicata con la sintesi dei fatti più importanti della giornata. Il Piccolo apre quindi le sue stanze, le sue riunioni, i suoi processi decisionali per coinvolgere e dialogare con i lettori più fedeli e affezionati alla nostra informazione. Mentre apre agli iscritti della community anche gli spazi della città, riservando loro a breve biglietti e sconti speciali attraverso il nostro portale degli eventi che è in fase di realizzazione. Concerti, spettacoli teatrali, appuntamenti sportivi, visite guidate dentro la nostra città per conoscerla meglio e amarla di più.



Molte novità rivolte alla community infatti si aggiungeranno nel corso di questo viaggio. Per entrare a farne parte basta registrarsi. I membri della nostra comunità avranno a disposizione tutti i contenuti del nostro sito, la possibilità di commentarli e un canale di comunicazione più diretto con i nostri giornalisti.



L’attenzione sui contenuti sarà sempre alta. Per gli iscritti a “Noi Il Piccolo” ci saranno numerosi approfondimenti. La redazione si impegnerà per offrire ai lettori storie, inchieste, resoconti dettagliati, interviste e intriganti curiosità.

“Noi Il Piccolo” sarà presente anche sui social con un suo gruppo Facebook. Un gruppo chiuso, riservato ai lettori più fedeli perché il confronto possa essere tra chi chiede impegno e chi lo vuole dare. Con toni moderati, tutti avranno la possibilità di dire la loro. –