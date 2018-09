Trieste, inseguimento in pieno centro e perquisizione VIDEO

TRIESTE Movimentato inseguimento questa mattina, 3 settembre, in centro a Trieste, tra corso Italia e piazza Sansovino.

Tre stranieri stavano armeggiando attorno a un'auto e sono stati notati da alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell'ordine. I tre sono saliti sull'auto, una Golf, e si sono allontanati nel traffico. A quel punto, una volante del commissariato di San Sabba e una della Questura si sono lanciate in un inseguimento in pieno centro per braccare i presunti malviventi. Una volante ha dovuto percorrere corso Italia contromano.

Inseguiti e perquisiti in centro a Trieste: i tre erano "puliti" Nel video di Massimo Silvano, la perquisizione dei tre sospetti fermati, dopo un inseguimento, tra le due gallerie di fronte alla sede di Esatto, in pieno centro a Trieste. Grande trambusto, ma alla fine solo un falso allarme: i tre erano perfettamente in regola. LEGGI L'ARTICOLO

La Volkswagen Golf, all'interno della quale viaggiavano i tre uomini, sarebbe stata poi fermata tra le due gallerie sul colle di San Vito. La presunta gang si è arresa ed è stata presa in consegna dalle forze dell'ordine.

Nel corso dell'identificazione, è stato scoperto che i tre non avevano rubato nulla. La macchina era regolarmente intestata a uno dei tre ragazzi.