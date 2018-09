21enne contro il guard rail in autostrada: condizioni gravi

TRIESTE Un triestino di 21 anni, T.I. le sue iniziali, è in gravissime condizioni. La scorsa notte il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale, attorno a mezzanotte e quaranta, sul raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, all'altezza di Trebiciano (km 18). Il 21enne era a bordo di una Panda bianca e ha sbattutto autonomamente contro il guard rail. Si presume si sia addormentato al volante. Il guard rail è entrato nell'abitacolo sfondando l'auto. Il ragazzo ha riportato un grave trauma cranico e toracico. I suoi parametri di vita sono seriamente compromessi. I medici del pronto soccorso hanno lavorato l'intera notte per cercare di salvarlo, ma è ancora in pericolo di vita. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia stradale.

Trieste, incidente autostradale: grave un 21enne E' grave il 21enne R.I., queste le sue iniziali, che la scorsa notte, mentre viaggiava sul Ra13, è andato auotonomamente a sbattere contro il guard rail, che ha sfondato l'abitacolo. I vigili del fuoco, intervenuti assieme al 118, che ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale di Trieste, e la polizia stradale, hanno dovuto impiegare un po' di tempo per dividere il pezzo del guard rail rimasto incastrato nella Panda bianca del giovane dal restante guardavia. LEGGI L'ARTICOLO

Questa mattina invece, verso le 8.15, una macchina condotta da uno straniero è stata coinvolta in un altro sinistro, sempre sul raccordo stradale 13, questa volta però all'altezza di Prosecco, in direzione di Venezia. Due feriti lievi. Si tratta anche in questo caso di un'uscita autonoma dalla carreggiata, che ha reso necessaria comunque la chiusura momentanea della strada con uscita obbligatoria a Prosecco, per rendere possibile la pulizia del manto stradale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.