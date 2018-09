Ha un malore mentre nuota, muore un turista

LIGNANO Tragedia a Lignano Sabbiadoro nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 settembre. Un turista slovacco, di 83 anni, è morto dopo avere accusato un malore mentre stava facendo il bagno.

L'uomo si è sentito male in acqua ed è stato soccorso immediatamente dal personale di spiaggia che lo ha trascinato a riva e fornito le primissime cure del caso. Intervenuto sul posto anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale in codice rosso, dove, dopo lunghe

manovre rianimatorie ne è stato constatato il decesso.

