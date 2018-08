Piogge e temporali, la Regione dichiara lo stato di preallarme

TRIESTE Puntuali come da previsioni meteo dell'Osmer Fvg, sono arrivate oggi venerdì 24 agosto le piogge sul Friuli Venezia Giulia, che nelle prossime ore provocheranno un brusco calo di temperatura e porteranno domenica a Trieste anche la Bora mentre sulle Alpi, sopra i 1600 metri, sarà possibile qualche spruzzata di neve. Già nel pomeriggio temporali hanno causato cadute di alberi a Cervignano e Colloredo di Monte Albano, e alcuni allagamenti a Tarcento, Sequals e Treppo Grande.

E la Regione Fvg dichiara losul territorio, dopo l'avviso meteo diper piogge intense e temporali diffusi fino a domenica. La firma è stata apposta dal vicegovernatore con delega alla Protezione civiled'intesa con il governatore. Lesu tutta la regione sono previste con una fase acuta fino alla mezzanotte di sabato 25 agosto e potranno comportare - informa la Regione - crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, locali instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e problematiche connesse a colpi di vento durante i temporali.

#AllertameteoFVG Aggiornamento H18:00. I temporali hanno causato caduta di alberi a Cervignano e Colloredo di Monte Albano e allagamenti localizzati a Tarcento, Sequals e Treppo Grande. Sono +50 i #volontaridivalore di 25 comuni sul territorio per interventi e monitoraggio pic.twitter.com/Z0QSz8oB0m — ProtezioneCivile FVG (@ProtCivReg_FVG) 24 agosto 2018

«In questo quadro - spiega Riccardi - siamo pronti per il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile e dei volontari che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi e urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei comuni colpiti. Potrà essere inoltre necessario intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime necessità». La Regione spiega che è stato disposto un impegno di spesa di 210 mila euro a copertura degli eventuali primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio. Già rinforzate anche le presenze nel centro operativo di Palmanova per il coordinamento delle eventuali emergenze», conclude Riccardi.