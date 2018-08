La festa dei 600 per il Sacrificio davanti l’ex Hardi ancora conteso

MONFALCONE Il traffico alle 7. 45 di un martedì appena a valle di Ferragosto ancora scorre rado lungo via Primo maggio. Solo gruppi di bengalesi e qualche africano si affrettano in bicicletta o in scooter, a piedi o in auto verso l’ex supermercato Hardi, dove la festa del sacrificio viene celebrata dal Circolo culturale islamico Baitus Salat, proprietario dell’immobile e dell’area dallo scorso anno. I fedeli entrano, salutati dal servizio d’ordine organizzato dall’associazione e osservati all’esterno dagli agenti della Digos e anche, verso la conclusione della manifestazione religiosa, dal comandante della Polizia locale Rudi Bagatto.

A differenza dello scorso anno nessun esponente della maggioranza di centrodestra si è preso invece la briga di stazionare sul marciapiede opposto all’ingresso al piazzale per osservare la preghiera guidata dall’imam per ricordare il sacrificio di Abramo del proprio unico figlio. Isacco per gli ebrei e i cristiani, Ismaele per i musulmani per i quali l’“Aid Al-Idha” rappresenta la più importante festività dell’anno, quella della piena sottomissione alla volontà di Dio. Nonostante quello di ieri fosse un giorno lavorativo e di ripresa dell’attività del cantiere navale, in cui rimane impiegata gran parte degli uomini della comunità bengalese, nel piazzale si sono riuniti circa 600 fedeli. Per la maggior originari del Bangladesh a differenza dei partecipanti alla preghiera organizzata nell’altro centro culturale, quello di via Duca d’Aosta, punto di riferimento della Bangladesh welfare and cultural association Gorizia, sodalizio creato con il preciso obiettivo di promuovere una conoscenza della lingua bengalese tra i bambini della comunità. In via Primo maggio si è visto invece il presidente dell’associazione Integriamoci. A conferma degli intrecci e delle divisioni interne alla comunità bengalese.