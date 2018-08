Delitto di Gretta a Trieste, il gip “chiama” gli psichiatri

TRIESTE La magistratura chiede il coinvolgimento dei servizi psichiatrici per Luciano Tarlao, il novantenne ritenuto l’assassino del quarantaquattrenne Mauro Vazzano, ucciso nell’appartamento di via Santi 7, nel rione di Gretta, nella notte tra il 7 e l’8 agosto. I due convivevano nello stesso alloggio da circa due anni per ragioni di necessità economica.



È il gip Giorgio Nicoli a sollecitare «con urgenza» il coinvolgimento dell’Azienda sanitaria. Il giudice ha accompagnato la propria proposta all’ordinanza di misura cautelare in carcere, disposta per l’anziano sabato scorso.



Sono molteplici gli aspetti che hanno spinto l’autorità giudiziaria a questa decisione. Innanzitutto la brutalità del delitto di cui è sospettato il novantenne, ritenuto un individuo pericoloso: Vazzano è stato ammazzato in camera da letto, mentre dormiva, con una raffica di coltellate al petto e alla testa. Il quarantaquattrenne è stato poi sgozzato con ripetuti fendenti alla gola. E gli indizi che potrebbero inchiodare il novantenne non mancano, a cominciare dalle tracce di sangue rinvenute sia sulle ciabatte del sospettato che nella sua stanza. Ma anche la ferita alla mano che l’anziano si sarebbe procurato - secondo gli inquirenti (il titolare del fascicolo è il pm Matteo Tripani) - mentre impugnava il coltello con cui avrebbe ucciso Vazzano.



In ogni caso Tarlao si è tenuto il cadavere in casa per una settimana intera, dormendo nella camera da letto accanto. Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato scoperto dalla polizia locale e dai vigili del fuoco proprio a causa dell’odore insopportabile emanato dalla salma.



Dinnanzi all’età dell’indagato e agli atteggiamenti dimostrati durante gli interrogatori (Tarlao, oltre a proclamare la propria innocenza e a non chiarire alcunché,

afferma di non essersi accorto del morto in casa), il gip è certo di trovarsi dinnanzi a un caso psichiatrico. Di qui la scelta di investire immediatamente la Direzione sanitaria del carcere e il Servizio psichiatrico di Diagnosi e cura dell’Asuits. —